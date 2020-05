«Arruda ne doit pas perdre sa spontanéité, son naturel»

Le directeur de la Santé publique du Québec, Horacio Arruda, était inconnu de la population il y a 6 mois de cela.

Projeté dans la sphère publique en raison de son rôle important dans la gestion de la pandémie de COVID-19, sa personnalité un peu «givrée» a séduit de nombreux Québécois.

Toutefois, son faux pas, soit sa participation à une vidéo de rap, a été mal perçue par plusieurs analystes, et a aussi déplu à l’organisation du Refuge des Jeunes, qui a voulu s’en distancier.

En point de presse mardi, le Dr Arruda repentant s’est excusé avec les larmes aux yeux et des tremblements dans la voix.

Pour l’expert en communications publiques Bernard Motulsky, Horacio Arruda a dû apprendre à communiquer publiquement à vitesse grand V.

«Il a eu une courbe d’apprentissage que peu de personnes ont. C’est un peu ce qu’on appelle la notoriété instantanée. C’est grâce, ou à cause de son côté «givré». Il ne fait pas juste donner des chiffres il nous montre son côté humain et nous donne des conseils, il nous plait », explique M. Motulsky en entrevue au Québec Matin.

Le fait d’être exposé tous les jours lors des points de presse à des millions de personnes pendant près de deux mois ajoute à sa courbe de croissance de notoriété «assez rare. Il y a un prix à payer et il faut faire attention», ajoute l’expert.

Pourquoi la population s’est-elle profondément attachée à ce scientifique hors norme et plutôt coloré?

«Parce que c’est ce dont on a besoin, d’avoir des figures qui nous donnent l’impression de contrôler, mais qui sont compatissantes, et qui nous ressemblent.»

Bernard Motulsky juge que le Dr Horacio Arruda ne doit surtout pas changer, malgré sa maladresse des derniers jours.

«Il ne faudrait pas qu’il perde ce qui fait de lui un personnage aussi attachant. Il y a des critiques et c’est normal avec la notoriété et avec la pandémie qui a l’air de s’accrocher à Montréal, c’est normal qu’on soit fâché, que l’on critique», détaille-t-il.

«Les gens qui sont connus, on ne fait pas juste les vénérer. Il y a des gens qui ne les aiment pas et il faut apprendre à vivre avec. Pour M. Arruda, c’est la dure réalité. C’est un homme qui a l’air de vouloir être aimé, et quand il est critiqué ça lui fait de la peine», observe M. Motulsky.

Le défi pour le Dr Arruda devra d’apprendre à gérer cette notoriété parfois désarmante.

«Il ne faudrait pas qu’il perde sa spontanéité, son naturel. Il y a aussi de la fatigue pour ces gens-là qui gèrent une catastrophe exceptionnelle et qui sont tous les jours exposés», conclut-il.