Chirurgies non urgentes: la liste d'attente grimpe à 11 000 personnes en Estrie

Les Estriens en attente d'une chirurgie non urgente, notamment pour un genou ou une hanche, devront être patients avec la liste d’attente qui s’allonge dangereusement.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Estrie-CHUS confirme que la liste d'attente dépasse les 11 000 personnes dans la région, tous types de chirurgies confondus.

Du nombre, au-delà de 300 sont hors délai, c'est-à-dire que les personnes attendent depuis plus d'un an.

«C'est un peu décourageant. On patiente et on endure», a dit à TVA Nouvelles une dame qui attend une opération à un bras.

Comme elle, plus de 11 000 Estriens doivent patienter pour subir une chirurgie mineure, la liste d'attente s'étant allongée de 1150 personnes depuis le début de la pandémie.

À la mi-mars, les six blocs opératoires de l'Estrie fonctionnaient en moyenne à 25% de leur capacité. Depuis deux semaines, ils sont à 50% et l'objectif est d'atteindre dès que possible 70% de capacité.

«Rappelons que toutes les interventions urgentes n'ont jamais arrêté», a insisté la Dre Colette Bellavance, directrice des Services professionnels au CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

«Nous avons obtenu l'autorisation du gouvernement de reprendre les chirurgies électives, mais nous ne pouvons pas dépasser 70% de notre capacité. Il faut conserver des lits disponibles pour accueillir des cas de COVID.»

Il y a aussi que des patients refusent actuellement d'aller se faire opérer par crainte d'être exposé à la COVID-19.

«Ça devait se faire ce printemps, mais je préfère attendre à l'automne ou au printemps prochain, a témoigné une dame. Je ne veux pas aller à l'hôpital ces temps-ci.»

Ces personnes ne perdront pas leur priorité, mais la Dre Bellavance les implore de ne pas refuser une opération.

«C'est normal d'avoir des craintes, mais je peux vous assurer que toutes les mesures sont prises pour que les patients soient en sécurité», a-t-elle dit.

Les autres secteurs, comme celui de l'imagerie médicale, reprennent aussi du service, mais là encore, au ralenti. Et à quand le retour du rythme de croisière normal? «Ça va prendre de très, très, très nombreuses semaines. Certains secteurs ont fait des plans de reprise qui s'échelonnent sur deux ans. Alors, il faut s'armer de patience», a prévenu la Dre Bellavance.