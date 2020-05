De la barbe à papa au cannabis et une panoplie d’autres produits saisis à Gatineau

Les policiers de Gatineau ont récemment saisi une impressionnante variété de produits dérivés du cannabis allant de barbe à papa, aux chocolats en passant par de la «poudre de style Kool-Aid» infusée à la marijuana.

• À lire aussi: Le coronavirus conduit à une pénurie de drogue

L’opération policière s’est déroulée à la mi-mars dans un logement de la rue Pointe-Gatineau, où un homme de 22 ans a été arrêté pour possession illégale de cannabis et pour en avoir fait le trafic.

Sur les lieux, les forces de l’ordre ont trouvé de quoi remplir un garde-manger de produits dérivés du cannabis.

Outre les 8 kg de marijuana, le litre d’huile de cannabis et les 176 grammes de haschich découverts, les policiers ont également mis la main sur une centaine de vapoteuses contenant du cannabis, 100 sacs de barbe à papa, des jujubes, une cinquantaine de palettes de chocolats, 2,5 kg de fudge, 166 sachets de poudre pour faire du jus et un peu plus d’un demi-litre de lubrifiant.

PHOTO FOURNIE PAR LA POLICE DE GATINEAU

Tous les aliments et produits saisis renfermaient du cannabis, selon les autorités.

De plus, une somme de 5278 $ en argent comptant a été confisquée.

Les forces de l’ordre ont rappelé que la vente et la possession de cannabis illicite sont des infractions criminelles en vertu de la Loi sur le cannabis.

«Seule la SQDC peut vendre des produits liés au cannabis au Québec. Il est d'ailleurs interdit de faire la vente de produits légalement achetés à d'autres personnes», a indiqué la police de Gatineau dans un communiqué.