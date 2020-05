Des humoristes incitent les jeunes à lire

L’initiative qui souhaite inciter les jeunes à lire «À Go, On Lit!», a repris du service en cette période de confinement avec comme ambassadeurs Kevin Raphaël, Rachid Badouri et Yannick De Martino.

«Dans le contexte actuel où les jeunes du secondaire se retrouvent à ne pas retourner à l’école, on s’est dit qu’on pourrait faire une édition printanière pour profiter de l’opportunité et véhiculer un message positif sur le plaisir de lire», a expliqué Annie Grand-Mourcel, directrice générale de l’organisme Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL), qui est derrière le projet.

Pour l’occasion, l’initiative qui était au départ seulement dans la région des Laurentides s’est étendue à l’ensemble du Québec.Rejoindre les jeunesLes jeunes de 14 à 20 ans sont invités à aller faire un quiz sur le web, afin de déterminer quel type de lecteur ils sont.

Les ambassadeurs, pour leur part, font des publications sur les réseaux sociaux, afin de les encourager à lire. « J’essaie de faire de mon mieux pour rendre attrayante l’activité qui est de lire», explique Yannick De Martino, qui en est à sa deuxième campagne avec «À Go, On Lit!».

«Des fois on pense que c’est juste la littérature classique qui existe alors j’essaie aussi de montrer des extraits qui "punchent", qui sont drôles. Il y a des affaires qui ont peut-être même teinté mon humour», a-t-il poursuivi. L’humoriste passionné de lecture a aussi publié des trucs de lecture avec sa touche humoristique unique en donnant des contre-exemples plutôt absurdes.

«Je vais utiliser le plus d’honnêteté et le plus d’humour possible. Je veux que les jeunes me voient comme quelqu’un qui comprend que c’est important la lecture et je souhaite que ça les touche parce que je trouve que la technologie nous éloigne des livres», a indiqué de son côté Rachid Badouri, qui avoue ne pas être le meilleur des lecteurs.

« Je n’ai jamais lu beaucoup de livres, mais depuis le début de ma carrière, en fait depuis mon premier film, je suis un fan de scénarios. Même si je sais que je ne serai pas dans le projet, je vais demander, en signant une clause de non-divulgation, de m’envoyer le scénario. Je les dévore!», a-t-il confié.

Pour sa part, Kevin Raphaël a le privilège d’avoir un bon contact avec les jeunes en étant entraîneur de football dans les écoles.

«Les boys me parlent de leurs problèmes de maths, de leurs problèmes de français et même de leurs problèmes avec leur blonde. Je suis vraiment dans l’environnement alors je suis capable de comprendre un peu ce qu’ils vivent», a-t-il souligné.

«En faisant "À Go, On Lit!" je me rends compte que la lecture est un plus gros défi que je pensais pour les jeunes», a lancé l’animateur et humoriste, en soulignant que les jeunes pensent souvent que la littérature, c’est seulement celle qu’on nous fait lire à l’école.

«La majorité des gens considèrent la lecture comme inatteignable, a ajouté Yannick De Martino. Moi, je crois vraiment que c’est à la portée de tous. À la base, n’importe quoi est un texte. Un film que tu écoutes, c’est un scénario à la base, alors si tu as aimé un film, pourquoi pas lire le scénario?»

Celui qu’on peut voir dans «Like-Moi!» suggère d’ailleurs les romans graphiques. «Il y a de tellement bons dessinateurs au Québec! Je pense que c’est une bonne initiation à la lecture pour un jeune», a-t-il tenu à souligner.

Une chose est sûre, les trois ambassadeurs s’entendent tous pour dire que la lecture n’a que du bon à offrir. «J’ai remarqué que plus je me mets à lire, plus mon français et ma grammaire vont de mieux en mieux. Je vais même plus vite pour la création», a souligné Rachid Badouri.

«Je pense que même pour les gens qui n’envisagent pas une carrière en création, la créativité c’est utile dans n’importe quoi. La lecture aide à la spontanéité, à communiquer ses idées ou à développer son vocabulaire, a renchéri Yannick De Martino.

En plus, quand on se met à lire, ça a des effets positifs et on ne s’en rend même pas compte. On n’a pas l’impression de travailler.»

Coups de cœur de Yannick De Martino

«Les écrivements» de Matthieu Simard

J’ai lu ce livre récemment. C’est le premier livre de Matthieu Simard que je lisais. J’ai vraiment aimé. Il a vraiment une belle plume. C’était original autant dans la sélection des personnages que dans l’histoire ou dans la façon d’écrire.

«Le chuchoteur» de Donato Carrisi

C’est vraiment une lecture facile, je trouve. N’importe qui qui aime le suspense devrait aimer ça. Il n’y a pas de gros paragraphes difficiles à comprendre. C’est vraiment de l’action et du suspense.

Coups de cœur de Rachid Badouri

«Bien réagir face aux colères» de Madeleine Deny

C’est un tout petit livre. C’est sur les colères des enfants et comment les désamorcer. C’était super intéressant parce que je suis père pour la première fois et je ne savais pas comment réagir aux colères de ma fille. Je voulais réagir de la bonne façon pour lui laisser vivre sa colère.

Les livres dont vous êtes le héros

Je pleurais quand j’allais à la bibliothèque et qu’on me disait qu’il n’y en avait plus. J’étais un grand fan de ça parce qu’il y avait un aspect divertissement qui venait me chercher.

Coup de cœur de Kevin Raphaël

«Le Match des étoiles» de François Gravel

C’est le premier livre que j’ai lu. Je l’avais pris à la bibliothèque à l’école le Tandem à Laval. Le livre est chez mes parents en ce moment. Je ne l’ai jamais rapporté parce que je l’ai lu au moins 100 fois. J’ai lu ce livre comme si ma vie en dépendait! Quand j’étais au secondaire, que j’étais obligé de lire le livre d’Artemis Fowl et que ça me tuait, je lisais «Le Match des étoiles».