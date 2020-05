Ceux et celles qui planifient un voyage en Gaspésie cet été devront se faire à l’idée que leurs plans pourraient changer rapidement.

Daniel Côté, maire de Gaspé, ignore lui-même à quoi ressemblera l’été touristique dans sa région. Il attend toujours un «plan B» qui provienne du gouvernement.

«En ce moment, on pose mille et une questions aux autorités gouvernementales», indique-t-il, en entrevue avec Denis Lévesque. De nombreux paramètres entrent en ligne de compte : la capacité du réseau de santé régional, la population vieillissante de la région, la réouverture ou non des entreprises saisonnières, etc. La décision est d’autant plus difficile à prendre puisqu’elle oblige à opposer «économie» et «santé», selon lui.

«Je pourrais vous dire GO! On aime ça accueillir les gens, mais on aime bien les accueillir. En date du 13 mai, les conditions ne sont pas réunies pour ça», affirme celui qui est aussi vice-président de l’Union des municipalités du Québec.

Conseille-t-il aux touristes de tout de même faire une réservation pour leurs vacances? Oui, surtout à l’heure où les places sont encore disponibles en grand nombre et même si les gens pourraient être contraints d’annuler si les consignes gouvernementales changeaient. Le maire de Gaspé se résigne à l’idée que la région ne recevra pas 800 000 touristes en 2020, comme ce fut le cas dans les années précédentes.

«On a le cerveau programmé à rester chez nous et à pas faire grand-chose. Avec le plan de déconfinement, nos cerveaux vont se réhabituer», prédit-il, optimiste.

Une réticence face aux Montréalais

Un récent sondage révèle que 50 % des Montréalais comptent passer leurs vacances à l’extérieur de leur région, mais que seuls 28 % des habitants desdites régions sont prêts à les recevoir.

La mairesse de Saguenay, Josée Néron, a même suggéré une quarantaine pour les Montréalais de passage dans son coin de pays, idée bien accueillie par une partie de la population qui craint que les voyageurs n’apportent avec eux le nouveau coronavirus.

Daniel Côté se fait plus nuancé. «Il y a une grande diaspora des régions à Montréal, alors on est solidaires».

Néanmoins, il admet que l’afflux de touristes entrainerait certaines conséquences néfastes. «Des entreprises locales comme des pharmacies et des épiceries connaissent déjà de longues files d’attente. Si on reçoit davantage de monde, ça va être inconfortable pour tout le monde», prévoit-il.

En conclusion, il rappelle que le Bas-Saint-Laurent n’a répertorié qu’un seul foyer d’éclosion et un total de 40 cas. «On est chanceux, mais on n’est pas immunisés.»