Économie et santé sur les lignes ouvertes de LCN

Que ce soit en lien avec la santé ou l'économie, nos spécialistes répondent quotidiennement à vos questions en direct sur les ondes de LCN.

• À lire aussi: On répond à vos questions sur les lignes ouvertes de LCN

• À lire aussi: Lignes ouvertes à LCN: deux urgentologues répondent à vos questions

• À lire aussi: Lignes ouvertes à LCN pour répondre à vos questions

• À lire aussi: Questions et réponses sur les lignes ouvertes de LCN

Posez-nous vos questions en santé et en économie et nous y répondrons en direct à 16h30 sur les ondes de LCN. Envoyez-les par courriel à nouvelles@tva.ca ou par téléphone au 514 370-3222.

«Pour ce qui est des séjours en pourvoirie, est-ce qu’on sera autorisé à dormir là-bas?» - Claude

«Le ministère a fait l’annonce pour une pêche journalière, donc d’une journée seulement. Vous pourrez vous rendre dans une pourvoirie de votre région et pêcher pendant une journée.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Nous avons une petite compagnie essentielle avec une trentaine d’employés, s’il y a un cas de COVID, est-ce qu’il faudrait tous se mettre en quarantaine?» - Christiane

«Effectivement, ce qui serait souhaitable, ce serait deux équipes de 15 qui ne se croisent jamais. Si ce n’est pas possible, il faut garder la distance de deux mètres à l’intérieur de l’entreprise, le lavage des mains, des cloisons. La façon la plus simple pour éviter un confinement complet c’est de faire deux équipes.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Concernant la fermeture des frontières, est-ce que c’est terrestre ou aérien aussi?» - Jerry

«C’est autant pour la frontière terrestre qu’aérienne. Impossible de se rendre aux États-Unis et un Américain ne peut pas venir ici passer du temps. La frontière est fermée au moins jusqu’au 21 juin.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Un premier test de dépistage sérologique vient d'être autorisé au pays par Santé Canada. Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça va changer?» - Gaëlle

«Un test sérologique peut être utilisé pour savoir si on a déjà été infecté. Ce n’est pas pour dépister. On va mesurer les anticorps dans le sang et nous permettre de voir si notre corps a été exposé au virus et si on a bâti une immunité. Le problème c’est qu’on ne sait pas combien de temps qu’on va avoir des anticorps. Si on le fait dans 6 mois, il est possible que les anticorps aient disparu, mais ça se peut aussi qu’ils soient là. C’est un outil de plus dans notre boîte à outils.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«Quand le gouvernement prévoit-il rouvrir les piscines publiques et les modules de jeux dans les parcs ? Les gyms sont-ils rouverts ?» - Maude

«Non, les centres d’entraînement n’ont pas la permission de rouvrir. Idem pour les modules de jeux et les piscines publiques. Quelqu’un qui souhaiterait nager pourrait le faire en eau libre, ce sera possible dès le 20 mai. Pour ceux qui voudront faire de l’exercice, les parcs de la SÉPAQ vont commencer à rouvrir.»

«Lorsqu'on parle d'éclosions dans des hôpitaux, qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça change?» - Mathilde

«Ce sont dans des unités qui sont froides. On se rend compte qu’un patient se met à tousser, on se rendre compte qu’il a la COVID, mais il est déjà trop tard. Il a probablement déjà infecté des membres du personnel, mais aussi d’autres personnes sur l’étage. La COVID est ultra-contagieuse et il suffit qu’une personne ne porte pas son masque ou qu’elle oublie de se laver les mains et ça peut faire une traînée de poudre. C’est tellement difficile parce que la présentation est vraiment subtile. Ça rend notre travail extrêmement difficile.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«J’ai un rendez-vous à l’hôpital, j’ai demandé s’il y avait de l’équipement de protection et on m’a répondu que c’est seulement pour ceux qui ont des symptômes. Est-ce que je devrais avoir droit à un masque et des gants puisque je suis à risque?» - Marcelle

«Le masque c’est pour protéger les autres, pour éviter que vos gouttelettes infectent les autres. On manque de masque ou on est très limité et, malheureusement, c’est sûr que ça nous limite dans notre capacité d’en distribuer. On vous demande de laver vos mains. Vous pouvez vous en faire un ou d’en acheter un sur Internet. Pour les gants, ce n’est pas nécessaire, même les médecins ne portent pas des gants en tout temps. Il faut se laver les mains souvent.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«Concernant la réouverture des parcs de la SÉPAQ, est-ce que ce sera possible de faire du camping?» - Guy

«La réouverture des parcs à compter du 20 mai ne comprend pas les services d’hébergement. Les places vont être limitées, on veut éviter des mouvements de foule. À compter de vendredi, rendez-vous sur le site de la SÉPAQ pour les possibilités de réservation, mais il n’y a pas de possibilité d’hébergement.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Pour la transformation d’aliments, s’il y a des employés touchés, est-ce que la cuisson peut avoir des risques de transmission?» - Sylvain

«Pour les travailleurs ça prend le masque et la visière. Pour la nourriture, quand c’est cuit ça inactive rapidement le virus.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»