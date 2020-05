En moins d'un mois, elle perd son mari et son fils

Une femme de l’État de New York a perdu son mari et son fils en raison de la COVID-19, et ce, en l’espace de quelques semaines seulement.

Le mari de Froyla Almazan est décédé le 2 avril et un mois plus tard, voilà que c’est son fils de 43 ans qui a rendu l’âme, une journée avant la fête des Mères.

Jose Almazan a ouvert un restaurant à New Rochelle en 1990 et quand leur fils Edwin a été assez vieux, il a commencé à y travailler. C’était une histoire de famille.

La communauté de New Rochelle s’est unie pour venir en aide à Froyla qui a 80 ans. Une campagne de sociofinancement a permis d’amasser plus de 45 000$.

«Ça me réchauffe le Coeur de voir que New Rochelle s’est unie pour partager de l’amour et du support», explique Nancy Scovotti, la nièce de Jose.