La Côte-Nord confinée deux semaines de plus

Les points de contrôle policier empêchant les déplacements non essentiels sur la Côte-Nord seront maintenus au-delà du 18 mai à Tadoussac et Sacré-Cœur.

• À lire aussi: Quarantaine obligatoire en arrivant dans le Bas-Saint-Laurent?

• À lire aussi: Message aux Montréalais: isolez-vous pendant 14 jours

La direction de la santé publique de la Côte-Nord a pris la décision de repousser au 31 mai l’accès à cette région.

«Ces deux semaines additionnelles permettront à la population d’intégrer les mesures d’hygiène et de santé publique», a indiqué mercredi après-midi Dyane Benoît, directrice générale adjointe du centre de santé de la Côte-Nord.

Cette décision va dans le même sens que l’orientation prise par le docteur Stanley Vollant, membre de la cellule de crise innue. Il exprimait vendredi dernier des craintes sur les conséquences de la levée des points de contrôle sur la propagation du virus dans les communautés de la Côte-Nord.

Selon le maire de Sept-Îles, le maintien des points de contrôle répond aux préoccupations d’une majorité de citoyens et d’élus. Réjean Porlier croit que la région devra être prête à procéder à son déconfinement le 31 mai.

«Tout cela s’appuie sur des décisions qui, pour moi, sont pragmatiques, qui viennent de la santé publique. Le virus, il va rentrer de nouveau, c’est connu. Maintenant, ce qu’il faut, c’est de ne pas perdre le contrôle. Et pour ça, on s’attend à ce que dans toutes les communautés de la Côte-Nord, on renforce les mesures de prévention.»

Aussi, les autorités de santé publique de la Côte-Nord ont décidé de lever dès mercredi le point de contrôle situé à l’ouest de la municipalité de Rivière-au-Tonnerre, empêchant les déplacements non essentiels entre Sept-Îles et les municipalités de la Minganie.

De nombreux citoyens, villégiateurs et propriétaires de chalet se sentaient pris en otage et réclamaient la libre circulation des citoyens sur la Moyenne-Côte-Nord. Les contraintes pour l’accès aux municipalités de la Basse-Côte-Nord sont maintenues.

Cette semaine, un nouveau cas de COVID-19 a été recensé dans la MRC de Sept-Rivières après près de deux semaines de stabilité dans la région.

Depuis le début de la crise, 114 cas ont été diagnostiqués sur la Côte-Nord et, de ce nombre, 109 sont considérés comme guéris.