La GRC aurait été prévenue de la dangerosité de Wortman, mais n’aurait rien fait

Une ancienne résidente de Portapique a déclaré avoir appelé la Gendarmerie royale (GRC) pour dénoncer Gabriel Wortman quinze ans avant sa cavale meurtrière, mais la police n’aurait rien fait.

• À lire aussi: Nouveaux éléments dans l’enquête en Nouvelle-Écosse

• À lire aussi: Action collective des victimes contre la succession du tireur de la Nouvelle-Écosse

• À lire aussi: La GRC a identifié 435 témoins après la tuerie en Nouvelle-Écosse

Selon un témoignage recueilli mardi par le «Halifax Examiner», Boe, dont l’identité a été protégée par le journal, aurait appelé les autorités en 2005, car elle savait que l’auteur de la tuerie qui a fait 22 victimes fin avril avait des armes illégales chez lui et maltraitait sa compagne.

La témoin, qui vit maintenant dans l’Ouest canadien, a indiqué que la conjointe de Wortman, était venu se cacher chez elle une fois après des violences conjugales.

Boe lui a alors qu’elle avait besoin d’aide, qu’il y avait «beaucoup de services» et «beaucoup d’endroits» qui pourrait la protéger. Boe a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de la convaincre, car, selon elle, la femme a déclaré qu’il n’y avait aucun moyen, car il allait la tuer.

Boe a contacté la GRC après un deuxième incident. Gabriel Wortman aurait à ce moment agressé sa compagne à l'extérieur sur leur terrain, alors qu'un ami commun d'elle et de Wortman, et deux autres hommes étaient présents au moment des faits. «Il l’avait cloué au sol. Il l’étranglait, lui criait dessus, le disait à tout le monde... Il lui criait juste dessus... C’était mauvais, mauvais, mauvais, mauvais», a-t-elle expliqué, en rapportant ce que son ami lui avait dit et qui aujourd'hui vit dans une établissement de santé de longue durée en raison d'un accident vasculaire-cérébral.

Elle a aussi indiqué à la GRC être au courant de la législation des armes à feu au Canada et qu’elle et son mari avaient vu Wortman en possession «d’une chiée d’armes illégales.»

La GRC était prête à mener une enquête à condition que son ami ou un des deux hommes fussent prêts à témoigner. Boe a alors contacté son ami, qui a parlé à la GRC au travers du haut-parleur du téléphone de Boe pour signifier son refus.

«Je lui ai dit, “serais-tu prêt à parler à la GRC de ce qui s’est passé et des armes illégales que Gabriel possède?”, a-t-elle indiqué. Et il a répondu: “en aucun cas. Il m’a déjà dit qu’il allait me tuer, parce qu’il m’a déjà dit qu’il avait tué des gens aux États-Unis.”»

La GRC aurait ainsi clos le dossier, puisque la compagne de Gabriel Wortman n’a pas porté plainte non plus.