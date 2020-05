La pandémie fait rouler une PME montréalaise

Une jeune PME montréalaise qui se spécialise dans les livraisons locales le jour même ne manque pas d’ouvrage depuis le début de la pandémie.

Contrairement à plusieurs entreprises qui ont vu leur chiffre d'affaires s'effondrer avec la crise de la COVID-19, BoxKnight a le vent dans les voiles.

«En février, on faisait proche de 4000 livraisons par semaine; on est rendus à presque 7000» maintenant, indique le président et cofondateur de l'entreprise, Peter Psyharis. À la même période l’an dernier, c’était plutôt 2000 livraisons par mois, compare-t-il.

Le créneau de l'entreprise sied particulièrement à la situation actuelle. BoxKnight s’occupe du service de livraison locale pour des détaillants en ligne. Les commandes arrivent la journée même et le client n’a pas besoin de s’inquiéter d’un colis laissé sans surveillance en avant de sa porte.

En effet, en étant avisé lorsque le colis est en route, le client peut choisir de reporter l’arrivée de la commande s’il n’est pas chez lui. Le livreur pourra modifier sa trajectoire pour accommoder le client.

L’entreprise, fondée par M. Psyharis et ses partenaires Maya Botti et Hasan Ahmed, a commencé ses opérations en 2018. Aujourd’hui, il est difficile de distinguer précisément la part de la croissance reliée à l’acquisition de nouveaux clients ou à une plus grande demande en raison de la crise sanitaire, selon M. Psyharis.

«Un de nos gros clients c’est "Cook it", un service de livraison d’ingrédients pour faire des recettes. Eux et d’autres compagnies similaires ont eu une grande croissance des livraisons», relate M. Psyharis. Selon lui, le fait que certaines personnes sont réticentes à aller faire physiquement leur épicerie peut expliquer cette hausse de la demande pour du prêt-à-cuisiner.

L’entrepreneur estime que la diversité de sa clientèle, qui inclut aussi des magasins de vêtements en ligne ou des pharmacies, a joué en sa faveur. Certaines compagnies de livraison qui avaient une clientèle très ciblée se retrouvent dans une situation plus difficile, a-t-il noté.

«Avant la pandémie, on faisait beaucoup d’appels, on essayait de trouver des clients et avec la pandémie, c’est beaucoup plus l’opposé, a-t-il ajouté. Des détaillants, des compagnies qui ne faisaient jamais des affaires en ligne nous contactent pour essayer de trouver des solutions avec des livraisons.»

L’entreprise, très sélective dans l’embauche de ses livreurs, ne manque pas de candidats ces temps-ci. «On a plus d’appliquants que jamais», a fait savoir M. Psyharis.