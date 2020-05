Le PQ réclame le port du masque obligatoire à Montréal

Le Parti québécois réclame du gouvernement Legault qu’il rende obligatoire le port du masque dans les lieux publics et les transports en commun à Montréal.

« Rien n’empêche au gouvernement du Québec de décréter ça dans les prochains jours et prochaines heures et on va l’appuyer fortement », a déclaré le chef parlementaire du PQ, Pascal Bérubé, lors d’un point de presse exceptionnellement tenu dans le salon Rouge de l’Assemblée nationale, afin de respecter les mesures de distanciations physiques.

Il demande aussi à Québec de venir en aide à la métropole pour lui permettre d’acheter et distribuer des masques.

Les partis d’opposition entendent profiter de leur retour à l’Assemblée nationale, mercredi, pour questionner le gouvernement sur les détails de son plan de déconfinement.

En annonçant un calendrier de déconfinement avant d’expliquer sur quels paramètres il était basé, le gouvernement a démontré qu’il prenait des décisions « politiques » et non pas seulement de santé publique, a indiqué la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé.

« Actuellement, ce que je vois, derrière ça, c’est une décision politique », a-t-elle déclaré.