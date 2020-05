Les dentistes lancent un message à François Legault

Certaines des victimes collatérales de la pandémie de COVID-19 sont ces patients et patientes qui voient leurs chirurgies reportées. On a laissé toute la place dans les hôpitaux aux cas du nouveau coronavirus.

Le confinement a eu des effets majeurs ailleurs dans le réseau, par exemple en santé dentaire. Y a-t-il lieu de s’inquiéter de la santé dentaire des Québécois?

Cette santé dentaire, soin qui n’est pas couvert financièrement par le gouvernement provincial, il y a un bon moment déjà qu’il aurait fallu s’en inquiéter davantage, juge en fait Dr Carl Tremblay, président de l’Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ).

D’après Dr Tremblay, il est plus que temps « d’intégrer [les soins dentaires] dans le panier de services assurés par l’État. »

« On demande une aide pour que nos bureaux soient le plus accessibles possible pour la majorité des patients du Québec; parce qu’on sait qu’à travers les années, la santé dentaire des Québécois n’a jamais été une priorité pour les gouvernements, a dit le dentiste en entrevue sur les ondes de LCN, mercredi. Plus que jamais, c’est le temps de faire un virage et de penser aux soins dentaires pour les Québécois. »

Dr Tremblay voit passer les subventions provinciales tandis que le Québec lutte contre le nouveau coronavirus. Celle du 8 mai semble avoir titillé le président de l’ACDQ. Ce jour-là, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, annonçait un versement de 21,7 millions $ aux garderies non subventionnées.

« Le gouvernement a fait un choix de garder ces services accessibles aux parents. On pense que le gouvernement devrait reconnaître que les services que nous offrons sont essentiels à la population, et qu’il doit faire un choix similaire pour maintenir une accessibilité à nos bureaux à la suite de la crise », a-t-il noté.

Prêts à soigner votre bouche, si on leur en donne les moyens

La question de l’équipement de protection effrite-t-elle également la patience de Dr Tremblay? Les dentistes québécois semblent prêts à redevenir opérationnels, pour autant qu’ils reçoivent du matériel en quantité suffisante et soient informés le plus rapidement possible d’une date pour la réouverture de leurs cliniques »

« J’entendais le premier ministre dire qu’il allait tenter de donner des millions de masques pour le transport en commun à Montréal. J’envoie un message à M. Legault : pensez à en réserver une partie pour les dentistes aussi, parce que ça fait partie des critères déterminants de la réouverture de nos bureaux. Faut qu’on ait des masques, des gants, des blouses et des visières en quantité suffisante », a adressé Dr Tremblay au chef de la Coalition Avenir Québec (CAQ).

« Le risque zéro n’existe jamais mais, si vous êtes allé récemment chez votre dentiste avant la crise, nous sommes très habitués avec des gants, des masques – tout ce qui est stérilisable est stérilisé dans nos bureaux. Les nouvelles mesures de protection qu’on devra mettre en place le seront de façon très professionnelle par nos dentistes et le personnel auxiliaire », assure-t-il.

D’ici là, le président de l’Association des chirurgiens dentistes souligne le nombre grandissant de cas, de plus en plus pressants, laissés de côté depuis le début de la crise.

Le temps venu, Dr Tremblay assure que des mesures seront prises, comme soumettre un questionnaire aux patients asymptomatiques ou non suspectés d’être atteints de la COVID-19, prendre leur température ou encore changer l’air dans les salles opératoires – tant que l’on puisse traiter ces vilaines caries.