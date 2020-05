Mary-Kate Olsen demande un divorce d’urgence

L’une des deux jumelles Olsen a demandé un divorce d’urgence, ce qui lui permettrait d’empêcher son mari de la mettre à la porte de leur luxueux appartement pendant la pandémie.

Dans des documents légaux datant de mercredi, Mary-Kate Olsen allègue que son mari, Olivier Sarkozy, lui a donné jusqu’au 18 mai pour quitter le logement qu’ils louent à New York.

L’ancienne enfant-vedette de 33 ans affirme qu’elle ne peut quitter la propriété qu’elle partage avec son mari de 50 ans à cause des mesures de confinement, qui ne seront pas levées avant juin à New York. «Je suis pétrifiée parce que mon mari tente de me priver de la maison où nous avons vécu, et s’il réussissait, je perdrais non seulement ma maison mais aussi mes possessions», a-t-elle affirmé.

Mary-Kate Olsen et Pierre Olivier Sarkozy, le demi-frère du président français, ont commencé à se fréquenter il y a 8 ans et se sont mariés en 2015.

Les avocats de la sœur jumelle d’Ashley Olsen indiquent que M. Sarkozy aurait mis fin au bail sans qu’elle n’en soit informée, selon des documents obtenus par TMZ.

Selon eux, le seul recours de Mary-Kate était d’obtenir une ordonnance d’urgence pour demander un divorce, ce qui empêcherait son conjoint de jeter ses possessions et lui donnerait plus de temps pour son déménagement.

La jumelle n’avait pu commencer les procédures pour demander un divorce en avril dernier en raison du moratorium sur tous les dossiers criminels et civils non urgents en vigueur à New York.