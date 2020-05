«Mes droits ont été brimés», dénonce une victime terrorisée par son ex

Une mère de famille dont l’ancien conjoint a planifié l’assassinat pendant trois ans pour avoir la garde de leur fils estime que ses droits fondamentaux ont été lésés et bafoués en raison de la COVID-19.

Son bourreau Jimmy Bouchard a obtenu une semi-libération la semaine dernière à la suite d’une audience devant la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC).

Or, elle n’a pas pu y assister, ni personne, ni par visioconférence.

«Est-ce que l’audience aurait pu être reportée, le temps que je puisse y assister ou que l’on puisse avoir droit à la visio?», a confié la victime, Johanne Bérubé, à TVA Nouvelles.

«Mes derniers documents ont été discrédités à la Commission des libérations conditionnelles me privant ainsi par le fait même de mon droit d’exprimer mon opinion.»

Bouchard, 43 ans, a écopé d’une peine d’emprisonnement de sept ans, en mai 2019. Un an plus tard, il a intégré une maison de transition. Il avait purgé plusieurs mois de détention préventive à la suite de son arrestation, en 2016.

Parmi ses stratagèmes pour faire éliminer son ex-épouse, l’homme du Lac-Saint-Jean, a tenté de retenir les services d’un tueur à gages. Il a aussi envisagé la possibilité de la faire exploser dans son véhicule et de l’abattre lui-même.

«Je pense qu’il a glissé avec le COVID (...) Avec le mot d’ordre de Bill Blair de libérer des détenus, je pense qu’il y a quelque chose qui n’a pas fonctionné au niveau de cette libération-là », a affirmé la dame.

«Il y a une Charte canadienne des droits des victimes d’actes criminels. Ils n’ont pas respecté ses droits parce qu’elle devait participer à l’audience de mise en libération», a commenté Richard Martel, député conservateur à la Chambre des communes du Canada.

Dans une lettre qu’elle a écrite à l’intention des deux paliers de gouvernement, elle lance un cri du cœur.

«Il y a un filet de protection qui était mais qui n’a pas été efficace peut-être en raison de la COVID. Je n’ai pas pu m’exprimer et être entendue auprès des instances significatives», a-t-elle écrit.

«Il y a risque de féminicide doublé d’un drame familial avec des enfants, et si cela arrive, quel message envoyez-vous aux autres victimes?», a aussi insisté Johanne Bérubé dans sa correspondance.

«On ne peut pas se contenter de me recommander d’appeler le 911 si je le vois, puisqu’il est sournois. Il agit de manière à m’espionner, m’empoisonner, me faire exploser sur mon balcon ou dans ma voiture, me viser par la fenêtre de mon domicile avec un 300 magnum alors que j’étais tranquillement installée dans mon salon», a rappelé Mme Bérubé.

Elle quitte son milieu de vie

Puisqu’elle craint pour sa vie et celle de ses enfants, la victime dit avoir été contrainte de quitter son domicile pour se réfugier, dans un endroit confidentiel et sécuritaire.

«Je suis en protection, mais pour combien de temps?», a-t-elle dit, visiblement désorientée.

«L’IVAC (Indemnisation des victimes d’Actes criminels) ne m’a pas reconnu comme victime d’acte criminel. Je sais qu’ils ont des programmes qui auraient pu sécuriser mon milieu de vie.»

«Elle se sent complètement seule. Avec tout le cafard qu’elle vit, avec les nuits blanches qu’elles passent à ne pas savoir ce qui va se passer», a insisté Richard Martel.

Dans sa décision qui a été rendue publique le 6 mai, la Commission des libérations conditionnelles écrit que Jimmy Bouchard présente un faible risque de récidive.

Elle lui impose malgré tout une série de conditions, dont celle de ne pas se retrouver au Saguenay, sauf exception.

«On m’a donné l’information qu’il est dans une maison de transition à Roberval avec des sorties. Je suis dans l’obligation d’attendre ses réactions et sa bonne foi», a poursuivi Johanne Bérubé.

Elle a rappelé qu’il y a moins d’un an, le risque de récidive de Jimmy Bouchard « était très élevé. Comment peut-on cheminer aussi rapidement?»

«Selon les données que nous avons par rapport à ceux qui sont remis en liberté, 50% ne respectent pas leurs conditions, et c’est surtout ceux qui sont liés à de la violence conjugale», a précisé le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, qui est au fait du dossier.

Johanne Bérubé demande aux gouvernements de trouver des solutions pour protéger les victimes de violence conjugale.

«Et S’il y avait eu un bracelet électronique, est-ce que ça changerait la donne? Mais en ce moment les commissaires n’auraient pas pu lui mettre parce que ça ne fait pas partie de notre loi. Il est maintenant de retour dans ma région», a-t-elle conclut.