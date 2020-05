Obliger ou ne pas obliger le port du masque?

Après des semaines de contorsions, les autorités recommandent fortement le port du masque. Québec n’est toutefois pas prêt à le rendre obligatoire en raison de la disponibilité des couvre-visage.

En se présentant mardi devant la population avec un masque, le premier ministre Legault a relancé le débat: devrait-on vous obliger à en porter un dans les endroits publics et le transport en commun comme l'ont déjà fait d'autres pays?

S'il en avait les moyens, rien ne pourrait empêcher le gouvernement de le faire selon cet expert des libertés individuelles.

«Pour sauver des vies, je pense que les cours maintiendraient une obligation modérée de porter le masque dans les endroits fermés, dans les magasins, dans le transport public», affirme Me Julius Grey.

Une spécialiste de santé publique n'est pas favorable à l'imposition du masque, mais il y a des endroits où elle le recommande fortement.

Pour les transports en commun, je pense que ça pourrait être une bonne pratique. Mais il y a des risques à porter le masque, que les gens se sentent invincibles et qu'ils acceptent de s'approcher à moins de 2 mètres et c'est là que c'est plus dangereux», explique la Dre Marie-France Raynault.

«Les gens sont souvent inconfortables avec des masques aussi et ils se touchent beaucoup le visage, et ça, c'est un risque supplémentaire», ajoute la chef du département de médecine préventive et de la santé publique au CHUM.

Obliger les Québécois à porter le masque dans les zones publiques ou dans les transports en commun signifie qu'il faudra leur en fournir, mais les stocks du gouvernement sont trop bas.

Obligation ou pas d'en porter un, certains n'attendront pas et ne veulent courir aucun risque.