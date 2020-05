Pas assez de masques au Québec pour les rendre obligatoires

Il n’y a pas suffisamment de masques disponibles au Québec actuellement pour que le gouvernement Legault impose le port du couvre-visage dans les lieux publics.

François Legault ne se réfugie plus derrière des dispositions légales pour expliquer le refus des autorités de rendre le masque obligatoire en public. C’est la rareté qui est à l’origine de cette position du gouvernement.

«On s’assure que les masques qu’on a sont d’abord pour le personnel de la santé. Si, dans les prochains jours, et on y travaille fort, il y a assez de masques et qu’on est capable d’en donner à tous ceux qui utilisent le transport en commun, là, on pourra avoir la discussion. Mais malheureusement, actuellement, même si on travaille très fort, il n’y a pas la disponibilité des millions de masques qu’on aurait besoin», a admis le premier ministre mercredi à l’Assemblée nationale, à l’occasion de la première période de questions depuis le début du confinement.

L’opposition demande que le couvre-visage soit obligatoire dans les lieux publics et les transports en commun, notamment à Montréal, où la contamination est importante.

Plus de détails à venir...