Pas de masque, pas d’extincteur dans les maisons!

Quand il a vu «le trio de choc masqué» composé du Dr Arruda, de la ministre McCann et du premier ministre Legault arriver hier au point de presse de 13h, Richard Martineau a cru que ça y était, alléluia, que le masque serait obligatoire au Québec. Non. Quels ne furent pas sa déception et son scepticisme.

«Ils encouragent les gens à le porter, mais ne veulent pas l’obliger, il est pourtant obligatoire à New York et Paris, dans certaines situations. Et leurs raisons ne tiennent pas debout!», lance le chroniqueur.

Richard Martineau s’emploie d’ailleurs à démonter chacun des arguments des autorités.

«C’est légalement impossible, c’est anticonstitutionnel, disent-ils. Attends une minute! La loi 21, c’était pas mal moins urgent qu’une pandémie. On a réussi à l’imposer sous bâillon cette loi sur l’interdiction du port des signes religieux», argumente Richard Martineau.

«La loi serait discriminatoire parce que les pauvres ne peuvent pas s’acheter de masques. Donc, on ne vendra pas d’extincteurs dans les maisons, car certaines personnes ne peuvent pas s’en acheter», illustre-t-il.

Il a même une idée à proposer au gouvernement Legault. «Avec les millions de dollars que l’on donne à des entreprises milliardaires en difficulté, jamais je ne croirai que l’on ne pourrait pas donner de l’argent à des organismes populaires pour fabriquer des masques et en donner aux gens dans le besoin. Voyons donc!»

Une autre chose l’irrite dans l’argumentaire des autorités. «Ça créerait un faux sentiment de sécurité. Ce n'est pas parce que tu portes un masque que tu ne respectes pas les distances, que tu ne te laves pas les mains», soutient Richard Martineau.

