Quarantaine obligatoire en arrivant dans le Bas-Saint-Laurent?

La levée des points de contrôle à l’entrée du Bas-Saint-Laurent dès lundi continue à préoccuper plusieurs élus de la région.

C’est le cas du député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, qui n’y est pas allé par quatre chemins ce matin alors qu’il faisait un retour à l’Assemblée nationale pour la reprise des travaux parlementaires.

Selon lui, le problème n’est pas ici mais bien à Montréal. « Réglez d’abord la situation dans la métropole, a-t-il dit. Ensuite, les gens du Bas-Saint-Laurent seront heureux d’accueillir les Montréalais. »

« Si on a l'impression que c'est sous contrôle à Montréal, vous allez voir les craintes diminuer partout au Québec », a soutenu le député Bérubé.

Et puisque Québec n’a pas l’intention, de toute évidence, de maintenir les points contrôles au-delà du 18 mai, l’idée d’imposer une quarantaine obligatoire aux visiteurs qui viendront dans le Bas-Saint-Laurent fait de plus en plus son chemin.

La Table régionale des élus du Bas-Saint-Laurent en fait même une condition essentielle afin de limiter la propagation du virus et pour que la région continue à être épargnée.

« Ça va probablement être des propriétaires de résidences secondaires qui vont vouloir arriver peut-être un peu rapidement qu'à l'habitude au Bas-St-Laurent. Le minimum, ce serait effectivement une quarantaine obligatoire lorsqu'ils arrivent dans nos communautés. Ce serait un acte de civisme intéressant », affirme Michel Lagacé qui est le président de l'organisme.

Plus à l’Est, le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, veut aussi imposer une quarantaine aux visiteurs qui voudraient se rendre sur l’archipel, au moins jusqu'au 15 juin, le temps de permettre une transition sécuritaire après la levée des contrôles.