Situation alarmante dans un CHSLD de la Rive-Sud

C’est un véritable cri du cœur pour du renfort que lanceront mercredi matin des employés de première ligne d’une résidence privée de la Rive-Sud de Montréal, où les décès liés à la COVID-19 auraient littéralement explosé depuis quelques semaines, selon des informations obtenues par TVA Nouvelles.

Selon la FSSS-CSN, le virus a durement touché la résidence Les Jardins intérieurs de la rue Victoria à Saint-Lambert.

Une cinquantaine de résidents seraient contaminés à la COVID-19. On recenserait entre 10 et 15 décès. De plus, toujours selon le syndicat, entre 12 à 15 employés seraient également positifs.

Le syndicat affirme que les mesures sanitaires sont appliquées correctement par l’employeur. Toutefois, étant donné les difficultés de recrutement dans le contexte de la pandémie, il manquerait de bras en soutien au personnel en place.

La FSSS-CSN indique que certains quarts de travail sont difficilement comblés ce qui entraînerait du temps supplémentaire et un prolongement des heures pour du personnel déjà épuisé. Cette situation pourrait devenir dangereuse tant pour le personnel que les bénéficiaires, craint le syndicat.

Des représentants syndicaux seront devant la résidence dès 5 h mercredi afin de faire état de la situation et lancer un appel à l’aide au gouvernement Legault.