Un concert virtuel de Kaïn pour la Fête nationale

Habitué de prendre part aux célébrations de la Fête nationale du Québec chaque année, le groupe Kaïn festoiera de façon unique, le 24 juin prochain. Parce que la COVID-19 empêche les grands rassemblements extérieurs, la bande à Steve Veilleux présentera un concert acoustique en ligne.

La formation revisitera, en direct, plusieurs de ses grands succès, mais aussi de nouvelles chansons de son répertoire pendant 45 minutes, le soir même de la Saint-Jean, à 20h30, sur la plateforme lepointdevente.com. Dès jeudi à midi, Il sera possible de se procurer des billets (10,99 $ l’unité pendant 10 jours et 15,99 $ à partir du 25 mai) en se rendant à la même adresse.

«Ça fait 20 ans qu’on fête la Saint-Jean en spectacle, en gang, avec vous autres un peu partout à travers notre belle province. On ne pouvait pas envisager faire autrement cette année, c’est pourquoi on a décidé de vous offrir un concert virtuel pour célébrer ensemble, à notre manière. On vous invite dans notre cour, autour du feu, pour un spectacle acoustique avec les trois membres du groupe», ont écrit Steve Veilleux, Éric Maheu et John-Anthony Gagnon-Robinette sur Facebook.

En octobre dernier, Kaïn a lancé un album double intitulé «Je viens d’ici». Sur le premier CD, on retrouve entre autres l’extrait «Yé midi kek part», alors que le deuxième est composé de collaborations avec différents artistes venus donner une autre dimension aux plus populaires pièces du groupe, dont «Embarque ma belle», «Mexico» et «Parle-moi d’toi».