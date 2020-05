Un employeur accusé de ne pas protéger ses travailleurs

Une organisation syndicale représentant notamment des infirmières du privé a soutenu mercredi que le groupe Vigi Santé ne protège pas ses travailleurs œuvrant dans deux CHSLD privés conventionnés.

Dans un communiqué, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ | Secteur privé (FIQP) a indiqué qu’elle s’était adressée à la Cour supérieure pour obliger l'employeur de Vigi Dollard-des-Ormeaux et de Vigi Reine-Élizabeth à faire une inspection de la qualité de l'air et de la ventilation pour l'ensemble des salariées.

Selon le syndicat, c’est le 8 mai que le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal l’a informé que le système de ventilation du CHSLD Vigi Mont-Royal, où les 223 résidents ont été contaminés et 68 décédés, était défectueux et qu'un virus avait été détecté dans l'air.

«Aussitôt, nous avons interpellé la direction des ressources humaines de Vigi Santé sur la situation prévalant dans deux autres établissements, où les cas augmentaient également de façon exponentielle. Depuis avril, une proportion démesurée de salariées ont été déclarées positives à la COVID-19. Nous ne pouvions tolérer qu'il y ait un risque pour la santé et la sécurité de nos membres et des résidents», a fait savoir la présidente de la FIQP, Sonia Mancier.

Cette dernière déplore que Vigi Santé Ltée ait été forcé d'agir rapidement pour se conformer à ses obligations légales, parce qu’«acculé au pied du mur par le recours du syndicat à la Cour supérieure».

L’entreprise a mandaté, en urgence, trois firmes d'expert d'inspection de la ventilation et de la qualité de l'air, selon la Fédération, et un engagement a été formellement pris devant la Cour supérieure pour fournir les rapports d'inspection.

«Nous surveillerons de près les actions de l'employeur en matière de santé et sécurité, et nous n'hésiterons pas à saisir de nouveau la Cour supérieure si les résultats des inspections sont problématiques et que l'employeur néglige de fournir aux salariées les équipements de protection pour assurer leur sécurité», a ajouté Mme Mancier.