Une nouvelle vérificatrice générale du Canada

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé mercredi la nomination de Karen Hogan au poste de vérificatrice générale du Canada.

La dame, qui cumule plus de 25 ans d'expérience en comptabilité et en vérification occupe, depuis 2006, un poste de direction au Bureau du vérificateur général du Canada. Titulaire d'un baccalauréat et d'un diplôme d'études supérieures en comptabilité de l'Université Concordia de Montréal, elle est parfaitement bilingue.

Mme Hogan est d'ailleurs membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et de l’Ordre des comptables professionnels agréés de l’Ontario.

« Avec son expertise en comptabilité et en audit, ainsi que des décennies d’expérience en tant que leader dotée d’un grand esprit d’équipe dans les secteurs public et privé, Karen Hogan sera une excellente vérificatrice générale, a souligné M. Trudeau dans un communiqué. Je suis persuadé qu'elle continuera à favoriser une gouvernance ouverte, transparente et responsable dans l'intérêt de tous les Canadiens. »

Karen Hogan a été nommée pour un mandat de 10 ans.

Le cabinet du premier ministre a rappelé que la nomination de cet agent indépendant du Parlement est faite après consultation avec le chef de chaque parti reconnu à la Chambre des communes et de chaque groupe reconnu au Sénat, et après approbation par résolution des deux chambres du Parlement.