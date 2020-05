Virus: l'Allemagne vise une réouverture de ses frontières à la mi-juin

L'Allemagne vise une levée à la mi-juin des restrictions de circulation mises en place à ses frontières pour endiguer la pandémie de nouveau coronavirus, a annoncé mercredi le ministre de l'Intérieur Horst Seehofer.

L'Allemagne, de même que ses voisins français, autrichien et suisse, ont « le clair objectif d'un retour d'une libre circulation en Europe à partir de la mi-juin », à condition que la pandémie reste sous contrôle, a déclaré le ministre lors d'une conférence de presse.

Ces pays sont convenus de prolonger encore d'un mois à partir du 16 mai les restrictions en vigueur, mais en les assouplissant quelque peu. Les contrôles ne seront plus systématiques, a-t-il ainsi souligné.

La frontière avec le Luxembourg sera elle complètement rouverte dès samedi, a ajouté le ministre.

Il s'est déclaré « confiant » d'arriver à une solution avec le Danemark dans les prochains jours.

S'agissant de la frontière franco-allemande, Paris et Berlin ont convenu de « faciliter le quotidien des frontaliers » en s'accordant d'ici le 15 juin, sur « le principe de poursuivre l'ouverture coordonnée et progressive des points de passage à la frontière », selon un communiqué commun des ministres de l'Intérieur des deux pays.

Des contrôles « dynamiques et ciblés » succéderont aux contrôles statiques et permanents qui jusqu'ici prévalaient, ont annoncé Christophe Castaner et Horst Seehofer.

Une attestation unique franco-allemande sera également mise en place « dans les prochains jours ».

Exemptions familiales

De nouvelles exemptions pour l'entrée sur le territoire français seront mises en oeuvre comme le droit de visite des conjoints, de part et d'autre de la frontière, qu'ils soient mariés, pacsés ou en union libre, mais aussi pour les gardes d'enfants ou les visites d'un parent en EHPAD.

L'Allemagne avait établi à la mi-mars des contrôles à ses frontières avec certains de ses voisins afin de contenir la propagation du virus. Seuls les travailleurs frontaliers ou transports de nourriture étaient autorisés à passer, les visites à caractère privé étaient en revanche interdites.

Les demandes d'une réouverture rapide des frontières se sont multipliées ces derniers jours en Allemagne, face au ralentissement des infections à la COVID-19 qui a conduit les pays à entamer leur déconfinement. L'Autriche et le Luxembourg avaient également lancé des appels en ce sens.

L'Allemagne a également émis une mise en garde sur les voyages touristiques à l'étranger jusqu'à la mi-juin.

« Pour l'Europe, il sera sûrement possible de lever l'avertissement sur les voyages plus tôt que pour d'autres destinations », a jugé à cet égard le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas dans un communiqué.

À Bruxelles, la Commission européenne s'apprête quant à elle à présenter mercredi des recommandations pour sauver la saison estivale du secteur touristique, durement impacté par la crise du coronavirus, incitant les États européens à rouvrir progressivement les frontières intérieures.