15 000 masques distribués dans Hochelaga

L’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve distribuera 15 000 masques réutilisables en tissu à ses citoyens dans les prochains jours.

Cette mesure fait partie du plan élaboré afin de mieux contrôler la propagation du virus dans ce secteur chaud de la métropole, qui compte plus de 1500 cas positifs et 200 décès.

«On n'est pas non plus dans une situation pire que Montréal-Nord ou Rivière-des-Prairies. On est dans une situation qui s'apparente à Ahuntsic-Cartierville, LaSalle ou Verdun», tempère le maire de l’arrondissement, Pierre Lessard.

Des 15 000 masques, 10 000 ont été commandés à des entreprises locales, pour encourager l’économie sociale.

«On a de la difficulté à en trouver. Et vu que je n'ai pas de moulin à coudre, je ne peux pas les faire moi-même. Je trouve ça important aussi, comme on est dans une zone chaude», se réjouissait une passante rencontrée par TVA Nouvelles.

Les masques seront distribués à travers divers organismes, comme Le Chic Resto Pop. «Nous sommes en contact tous les jours avec des familles défavorisées du quartier», explique Myriam Morin, directrice générale de l’organisme.Les locataires en HLM et les gens qui fréquentent des banques alimentaires en recevront aussi.

Dépistage à plus grand échelle

Une unité mobile de dépistage, comme celle déployée à Montréal-Nord, commencera à faire des tests de dépistage dès vendredi, dans les secteurs de Mercier et Tétreaultville, les plus préoccupants.

«Je sens beaucoup d'anxiété. Et c'est une anxiété que les gens vivent d'une façon qui est de sanitaire et financière», admet Soraya Martinez, députée fédérale libérale d’Hochelaga.