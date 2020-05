Aimetoncinema, une nouvelle vitrine pour le cinéma d’ici

Un nouveau répertoire mettant en valeur le cinéma québécois vient de voir le jour : lancé jeudi, le site aimetoncinema.ca permet aux cinéphiles de trouver rapidement un titre de film et les façons d’y accéder.

Plus de 1000 productions d’ici sont recensées sur le portail et trouvables par genre ou par thème. En cliquant sur un titre, on apprend au premier coup d’œil si l’œuvre est présentement en salle, et sur quelles autres plateformes on peut la regarder ou se la procurer (Illico, Crave, iTunesStore, diffusions à la télévision, etc.). Bandes-annonces, résumés, informations techniques et notes d’appréciation sont également consignés sur chaque fiche.

On souhaite également profiter de ce nouveau service pour promouvoir les films à venir. Le travail des créateurs y sera particulièrement célébré : par exemple, à l’occasion de la sortie numérique de «Mafia Inc», de Podz, le 19 mai, Aimetoncinema proposera une sélection d’anciens projets du réalisateur.

Ce sont les distributeurs de films québécois qui sont à l’origine de l’outil de recherche que constitue Aimetoncinema, avec le concours de la SODEC et de Téléfilm Canada.

«Dès le début de la crise actuelle, nous avons constaté que les Québécois étaient avides de consommer du contenu local. Nous nous sommes rassemblés et concertés afin de mettre sur pied rapidement cette offensive et répondre à un besoin immédiat du public», a laissé savoir Andrew Noble, président du Regroupement des Distributeurs Indépendants de Films du Québec.