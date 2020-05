Des collectes de contenants consignés pour soutenir des organismes

Les 19 arrondissements de l’île de Montréal disposeront chacun, à compter du samedi 23 mai, d’un site extérieur désigné pour recueillir les contenants consignés en toute sécurité.

Toutefois, sept arrondissements sont prêts à procéder dès ce samedi.

Ces collectes, qui vont se tenir chaque samedi du mois de mai, sont instituées sous l’impulsion du Jour de la Terre et en collaboration avec les bannières d’alimentation IGA et Metro. L’organisme va coordonner, assurer la logistique et la mise en place d’une méthode respectant les consignes de la santé publique en temps de pandémie.

Soulignons que les sous amassés lors de ces collectes vont servir à soutenir les missions d’organismes essentiels venant en aide aux plus démunis, soit Moisson Montréal, Les Valoristes et La Fondation Charles-Bruneau.

Les gens qui voudront conserver l’argent recueilli avec les contenants consignés pourront le faire.

À l’extérieur de la métropole, quelque 200 sites de collectes extérieurs seront en place à compter du 16 mai. L’argent ira à des organismes choisis par les marchands organisateurs, a-t-on précisé jeudi, par communiqué.

«Je tiens à saluer la collaboration entre IGA, Metro et le Jour de la Terre afin d’offrir une solution simple et respectueuse des directives de santé publique pour les Montréalais qui souhaitent rapporter leurs contenants consignés», a dit le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette.

«Cette solution permet d’assurer le maintien d’un geste écologique que tous les Québécois peuvent poser tout en aidant leurs concitoyens plus vulnérables et plus durement touchés par la crise actuelle. Félicitations pour cette belle initiative!», a-t-il poursuivi.

Les sept arrondissements qui amorcent la collecte dès le 16 mai:

Ahuntsic-Cartierville

IGA Extra Supermarché Pierre Leduc inc.

2820, rue de Salaberry

Lachine

IGA Extra Vallée

2800-2999, rue Remembrance

LaSalle

Super C

7401, boulevard Newman

Pointe-aux-Trembles

IGA Extra Famille Godin Pointe-aux-Trembles

13155, rue Sherbrooke Est

Saint-Laurent

Métro Plus Côte-Vertu

740, boulevard Côte-Vertu Ouest

Ville-Marie

Quartier des spectacles

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Super C

8200, boulevard Pie-IX

*Tous les arrondissements montréalais disposeront d’un site de collecte dès le samedi 23 mai, lesquels seront aussi accessibles le samedi 30 mai