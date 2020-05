Feu vert à un test sérologique au Royaume-Uni

Le gouvernement britannique a indiqué jeudi vouloir acquérir rapidement en quantité importante un test sérologique développé par le groupe pharmaceutique suisse Roche, qui a reçu le feu vert des autorités sanitaires anglaises, dans l'espoir d'alléger le confinement décrété fin mars contre la pandémie de coronavirus.

Ce type de test permet de déterminer la présence d'anticorps dans le sang et de déterminer si une personne a déjà été atteinte par le nouveau coronavirus. La question de l'immunité fait cependant débat, l'Organisation mondiale de la Santé estimant fin avril qu'il n'existait «aucune preuve» que des personnes déjà contaminées une fois et guéries soient prémunies contre une seconde infection.

«Le test développé par Roche semble être extrêmement fiable, il a obtenu le feu vert des autorités de santé publique d'Angleterre (..) et nous sommes actuellement en discussions avec Roche à ce sujet», a déclaré le secrétaire d'État à la Santé Edward Argar à la BBC jeudi matin.

«Nous souhaitons vivement que ce test soit mis à disposition aussi rapidement que possible, car il peut potentiellement faire une vraie différence», a poursuivi M. Argar, expliquant vouloir tester en priorité les soignants en première ligne dans la lutte contre la pandémie, avant un plus large public.

«Si vous avez ce niveau d'immunité, cela peut vraiment changer la façon dont vous pouvez travailler parce que vous pouvez retourner au travail, sachant que vous ne l'attraperez plus», a expliqué le secrétaire d'État.

Le professeur John Newton, coordinateur national du programme de dépistage du coronavirus au Royaume-Uni, a jugé «très positif» ce développement. Ce test «peut indiquer une certaine immunité à une future contamination,» a-t-il expliqué au quotidien The Telegraph, tout en soulignant que «la mesure dans laquelle la présence d'anticorps indique l'immunité reste incertaine.»

La pandémie a fait 33 186 morts testés positifs (+494) dans les hôpitaux et maisons de retraite britanniques, et contaminé près de 230 000 personnes, selon le dernier bilan des autorités sanitaires mercredi. Mais la réalité semble bien plus lourde puisque le bureau des statistiques avait déjà recensé au 1er mai plus de 36 000 morts dont la COVID-19 était la cause suspectée mentionnée sur le certificat de décès.

Le bureau national des statistiques doit publier jeudi après-midi les résultats d'une étude pilote sur le nombre de personnes en Angleterre atteintes par le nouveau coronavirus.