François Legault rencontre Valérie Plante

Le premier ministre François Legault est à Montréal aujourd’hui et doit rencontrer la mairesse de Montréal. Il s'agit de la première visite du premier ministre dans la métropole depuis le début de la crise.

Valérie sera d’ailleurs du point de presse de 13h aux côtés du premier ministre François Legault et du Dr Horacio Arruda.

Les données sur la COVID-19 continuent d’être préoccupantes à Montréal. Certains quartiers défavorisés comme Montréal-Nord et Saint-Michel sont particulièrement touchés.

La métropole est actuellement le plus important foyer de contagion au Canada et plus de la moitié des cas du Québec se retrouvent à Montréal.

En plus de s’entretenir avec la mairesse Plante jeudi, François Legault participera en soirée à une rencontre téléphone avec le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et ses homologues des autres provinces.