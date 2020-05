Gatineau-Ottawa: tanné des contrôles routiers, il menace de tirer les policiers

En période de pandémie, certaines personnes ont la mèche de plus en plus courte. L’un d’eux est cet homme de 70 ans qui a été arrêté pour avoir menacé de tirer sur des policiers si les contrôles routiers entre Ottawa et Gatineau ne cessaient pas.

Dans la soirée du 12 mai, le septuagénaire originaire de la capitale nationale aurait affirmé à des agents de la police de Gatineau qu’il allait «tirer sur les policiers et leurs véhicules» si les contrôles routiers mis en place en raison de la COVID-19 se poursuivaient.

Une très courte enquête a permis l’arrestation de l’individu 24 heures plus tard, soit mercredi en fin de soirée, à Ottawa.

Il a été transporté au poste de police de Gatineau pour être interrogé par les enquêteurs.

Il est demeuré détenu et devait comparaître au cours de la journée de jeudi sous une accusation criminelle de menaces de mort.

Dans un communiqué, la police de Gatineau a indiqué «qu'aucune menace n'est tolérée envers quiconque, y compris envers ses policiers».

Les autorités ont ajouté qu’elles font appel «à la collaboration et à la patience de la population» afin de maintenir un climat sain durant la crise sanitaire.