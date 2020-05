La visite du premier ministre François Legault à Montréal, jeudi et vendredi, est très importante, croit Mario Dumont, puisqu’en ce temps de guerre contre la COVID-19, la métropole manque cruellement d’un «général en chef».

«C’est une guerre contre le virus qui doit se mener à Montréal pour reprendre le contrôle sur la situation, pour le respect des mesures sanitaires, pour que les gens portent plus le masque. Ça prend un général en chef. Et à Montréal, présentement, il n’y a personne qui mène», lance-t-il.

Selon lui, le premier ministre devrait avoir trois objectifs en tête lors de sa visite à Montréal.

L’heure juste

Comme le message peut se déformer avant de se rendre d’un établissement au premier ministre, «c’est vraiment l’occasion pour M. Legault de vérifier et poser des questions sur le terrain. L’idée est de se faire une meilleure idée de ce qui se passe», affirme Mario Dumont.

Aligner les flûtes

La visite de M. Legault est également une occasion de «montrer à la population qu’on est sur la même longueur d’onde, qu’il y a une coordination des actions», croit le commentateur politique.

Désigner un général

«C’est le bordel là, constate Mario Dumont. Et dans une guerre, un moment donné, ça prend un général en chef.»

La situation dans la métropole est telle que le premier ministre devrait songer à donner des pouvoirs supplémentaires à un individu afin qu’il arrive à coordonner tous les aspects nécessaires à la lutte au coronavirus.

«Il faut que quelqu’un mène le bateau, affirme-t-il. Pas de tout ce qui se passe en santé, mais du combat contre le coronavirus, allant des tests jusqu’aux interventions sanitaires. Parce que là, pour l’instant, ont sent qu’à Montréal, il y a une guerre qui se mène, tout le monde fait son possible, mais pour bien des choses, tout le monde se regarde et se demande "qu’est-ce que l’autre va faire". Non, il faut qu’il y ait une pyramide décisionnelle à Montréal.»

*** Voyez la chronique intégrale de Mario Dumont dans la vidéo ci-haut