La Fédération des syndicats de l'enseignement satisfaite du report

La Fédération des syndicats de l'enseignement s’est dite satisfaite de la décision du gouvernement de reporter à l’automne la rentrée scolaire dans les écoles primaires de Montréal.

• À lire aussi: La reprise des classes reportée à septembre à Montréal

• À lire aussi: L’école à distance fera augmenter le taux de décrochage selon un expert

• À lire aussi: Les élèves du secondaire pourraient demeurer à la maison l'automne prochain

«Dans le contexte actuel où on ne contrôle pas encore ce qui arrive dans la grande région de Montréal, oui c’était la bonne décision à prendre», affirme sa présidente Josée Scalabrini.

Pour son organisation, c’était la seule décision à prendre pour assurer la santé et la sécurité de tous. Elle précise que cette période permettra notamment de préparer la rentrée de cet automne.

Un des côtés négatifs du report de la rentrée est lié au soutien des jeunes plus à risque. On assure que les enseignants seront là.

«Il faut trouver une façon d’aider les élèves plus vulnérables, on va trouver des façons de faire et en septembre tout le monde sera prêt pour reprendre ça», conclut Mme Scalabrini.