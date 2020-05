La Russie accuse deux médias occidentaux de désinformation sur sa mortalité

La Russie a indiqué jeudi vérifier au titre de « désinformation » un article du journal américain New York Times et un autre du britannique Financial Times affirmant que la faible mortalité du coronavirus dans le pays est largement sous-estimée.

L'agence russe de surveillance des télécoms, Roskomnadzor, a indiqué à l'AFP « vérifier » ces deux articles au titre d'une loi punissant la « désinformation ». La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a de son côté indiqué avoir envoyé aux deux médias des lettres exigeant qu'ils « retirent la désinformation qu'ils ont publiée ».

« Nous voyons, avec de plus en plus de preuves, que certaines forces en Occident cherchent à utiliser la crise actuelle pour discréditer les efforts gouvernementaux dans un certain nombre de pays et à déstabiliser la situation », a indiqué Mme Zakharova aux journalistes.

La Russie a également l'intention de se plaindre à ce sujet auprès de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), de l'UNESCO et de l'ONU, a-t-elle ajouté.

L'article en question du New York Times affirme que la ville de Moscou, épicentre de l'épidémie en Russie, enregistre en réalité plus de morts du coronavirus que ce qui est officiellement recensé. Celui du Financial Times assure que la mortalité liée au virus dans le pays pourrait être de 70% plus élevée que les chiffres officiels.

Interrogés par l'AFP, le FT n'a pas réagi dans l'immédiat aux accusations russes, tandis que le NYT s'est dit « certain de la véracité de son article ».

La Russie, deuxième au monde en nombre de contaminations, ne se classe que 18e en termes de morts et 58e pour les décès par million d'habitants, avec seulement 2305 victimes pour plus de 250 000 personnes contaminées.

Certaines voix critiques en Russie estiment ces chiffres sous-estimés, mais les autorités démentent toute manipulation, mettant en avant le résultat de mesures fortes prises dès le début de la crise et d'une campagne massive de dépistage de la population.

La Russie explique également sa mortalité plus faible par la réorganisation de son système de santé, l'épidémie étant arrivée plus tard qu'en Europe occidentale, donnant au pays le temps de réagir et de créer davantage de lits dans les hôpitaux.