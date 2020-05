L’Alberta entame son déconfinement

L’Alberta a autorisé mercredi sa population à se déconfiner jeudi avec des mesures sanitaires importantes et à l’exception de certains secteurs économiques dans les villes de Calgary et Brooks.

• À lire aussi: Le plus gros fonds souverain au monde écarte quatre pétrolières canadiennes

«Les entreprises de l’Alberta ont fait preuve d’une grande résilience pendant cette pandémie. Il est maintenant temps de leur montrer notre soutien, a indiqué par voie de communiqué le premier ministre de l’Alberta Jason Kenney. J’encourage tous les Albertains à sortir et à soutenir les entreprises locales d’une manière sûre et responsable.»

Tous les secteurs économiques sont concernés par cette première étape du déconfinement, sauf dans les deux villes qui concentrent les cas de COVID-19 dans la province, à savoir Calgary et Brooks.

Des ces deux foyers d’éclosion, l’ouverture des salons de coiffure et des restaurants est repoussé au 25 mai, celle des camps de jours, des établissements postsecondaires, des lieux de cultes et des services funéraires au 1er juin.

Le gouvernement a demandé aux entreprises de se référer à un guide de lignes directrices pour les aider à mettre en place les mesures sanitaires requises pour éviter une éclosion dans leur sein.

Malgré la réouverture des commerces et industries, il reste interdit aux Albertains de se rassembler à plus de 15 personnes en intérieur comme en extérieur. La vie culturelle, sportive, artistique et nocturne reste en suspens, alors que les écoles primaires et secondaires sont toujours fermées.

L’Alberta comptait au moment de son déconfinement 6407 cas détectés de COVID-19 pour 120 morts.