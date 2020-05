Le vent peut augmenter la transmission du virus dans le métro

Les bourrasques de vent dans le métro pourraient projeter à plus de deux mètres les gouttelettes émises par les personnes infectées par le coronavirus, estime un expert.

«Mon opinion professionnelle à ce sujet est qu'il est théoriquement possible que cela ait un effet à courte distance: le courant d'air pourrait porter les gouttelettes de quelqu'un d'infecté à une distance plus grande que 2 mètres [dans le métro]», écrit le Dr Geoffroy Denis dans un rapport de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) daté du 27 avril.

Il serait donc possible d'être contaminé par les gouttelettes d'une personne infectée dans le métro même en maintenant une distance de deux mètres entre les gens.

«Dans tout milieu fermé, quand il y a une concentration de gens infectés, le risque de propagation augmente. C'est un argument de plus pour rendre obligatoire le port du masque dans le transport en commun», estime d'ailleurs la Dre Nimâ Machouf, épidémiologiste à la Clinique du Quartier.

La Dre Machouf rappelle que de récentes études estiment que 30 à 50 % des personnes ayant contracté le coronavirus n'ont pas de symptôme, d'où l'importance de généraliser le port du masque.

Selon les observations du 24 Heures, moins de la moitié des utilisateurs du transport en commun montréalais portaient un masque mercredi, malgré les demandes répétées de la Santé publique et du premier ministre François Legault.

La Société de transport de Montréal (STM) mentionne de son côté que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) rapporte que le virus de la COVID-19 ne voyage pas dans l'air. «Les experts de la santé publique considèrent qu’une ventilation adéquate de nos véhicules et installations contribue à réduire les risques de propagation du virus [...]», souligne un porte-parole de la STM, Philippe Déry. Ce dernier ajoute que l’air respiré dans les stations et les trains est similaire à celui qu'on trouve à l'extérieur.

Le rapport de la CNESST indique qu'il est peu probable que les particules voyagent d'une station de métro à une autre.

Le SPVM dans les règles

Le rapport avait initialement été réclamé par le syndicat des policiers montréalais, après qu'un agent qui patrouille dans le métro ait contracté le coronavirus et se soit retrouvé aux soins intensifs.

Le rapport conclut que toutes les mesures raisonnables avaient été mises en place par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et que la sécurité des patrouilleurs dans le métro était assurée.

Il est peu probable que le policier ait contracté la COVID-19 durant son quart de travail, selon le rapport. Les premiers symptômes du policier seraient apparus durant son premier quart de travail, alors qu'il n'était pas sur le terrain la semaine précédente, souligne la CNESST dans son rapport.

À ce jour, très peu de cas répertoriés développent des symptômes en dedans de 24 à 48 heures suivant l'exposition au virus.

Dès le 20 avril, le SPVM a mis en place toutes les recommandations de la Santé publique en lien avec la COVID-19.

Premiers cas chez les inspecteurs de la STM

Deux inspecteurs de la Société de transport de Montréal (STM) ont été déclarés positifs à la COVID-19 dans les derniers jours, confirme le syndicat des constables et agents de la paix de la STM.

Il s'agit des deux premiers cas confirmés parmi les 170 inspecteurs du métro de Montréal.

«C'est certain que ça nous inquiète, c'est un virus vicieux et personne n'est à l'abri. La seule chose que l'on contrôle, c'est notre comportement face au virus et malgré tout, certains le contractent», mentionne le président du syndicat, Kevin Grenier.

Rappelons que certains groupes d’employés de la STM portent des équipements de protection lorsque la situation l’exige. C’est le cas des inspecteurs, des chefs d’intervention, des préposés à l’entretien sanitaire et des chauffeurs du Transport adapté qui portent des masques de procédures, des gants et des lunettes de protection.