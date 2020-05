Les boutiques de tissus en rupture de stock

C'est la course aux masques depuis quelques jours, surtout depuis que le premier ministre a fortement suggéré aux Québécois de le porter. Il y a déjà rupture de stock pour certains matériaux dans les boutiques de tissus!

Depuis la semaine dernière, la file d'attente devant la boutique Fabricville de Sherbrooke ne raccourcit pas. «J'ai acheté du tissu pour faire des masques. Je cherchais aussi des élastiques mais il n'y en a plus, je vais me débrouiller avec des cordons en nylon», raconte une dame.

Les paniers à élastiques étaient effectivement vides en début de journée. La gérante Céline Paradis a eu la surprise de recevoir une livraison tout juste avant l'heure du dîner: «Je ne l'attendais pas, je suis contente! Je devrais durer la semaine avec ça, mais je n'ai aucune idée quand arrivera la prochaine.»

Heureusement pas de crainte pour l'instant pour l'approvisionnement en tissus, le commerce réussi à suffire à la demande. On ne peut pas en dire autant pour les machines à coudre, qui sont en rupture de stock actuellement à cet endroit.

Masques chirurgicaux

Après avoir été réservés pendant des semaines au employés de la santé, les masques chirurgicaux sont de retour sur le marché et on en voit de plus en plus dans la population. «On commence à suffire à la demande, mais ça entre encore au compte-gouttes», mentionne Marc-Denis Hubert, pharmacien propriétaire chez Familiprix. Mais attention à la surenchère prévient-il: «Les prix ont augmenté. Si vous payez moins qu'un dollar du masque, c'est très bien. Autour de 1,00$, 1,25$ par masque c'est élevé mais raisonnable, et à deux dollars du masque c'est hors de prix, c'est déraisonnable.»

Que vous portiez le masque artisanal ou celui de procédure, la santé publique rappelle qu'il faut continuer de respecter les autres mesures, dont celle de garder une distance de deux mètres avec les autres personnes.