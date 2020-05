Les Montréalais ont intérêt à porter le masque en grand nombre, surtout dans les transports en commun, s'ils veulent que les commerces puissent rouvrir leurs portes le 25 mai prochain.

«On n’est pas encore rendus à obliger le port du masque dans les transports en commun, mais on ne l’exclut pas», a mentionné le premier ministre François Legault, jeudi, alors qu'il était de passage dans la métropole pour la première fois depuis le début de la pandémie.

«C’est important que les Montréalais portent le masque dans les transports en commun, surtout si on veut penser à garder la possibilité d’ouvrir les commerces le 25 mai», a-t-il dit.

Si le port du masque dans les autobus et dans le métro n’est pas obligatoire pour l’instant, c'est pour ne pas empêcher les personnes qui n'arrivent pas à s'en procurer d’emprunter les transports collectifs, a soutenu M. Legault. Il a demandé à ceux qui peuvent en acheter ou en fabriquer de le faire.

Une distribution massive de couvre-visages est prévue à Montréal, notamment dans les transports collectifs et dans les quartiers les plus touchés, comme Montréal-Nord.

Québec viendra en aide à Montréal et à ses banlieues avec une aide financière avoisinant les 5 ou 6 millions $ pour l'achat et la distribution de masques, répondant ainsi à la demande qui avait été formulée plus tôt cette semaine par la mairesse Valérie Plante.

Le gouvernement travaille avec des fournisseurs pour avoir le matériel nécessaire à la distribution. Il fallait équiper le personnel de la santé en priorité, a rappelé M. Legault. «C’est pas simple. Un million de masques, c’est une chose; 10 millions de masques, c’est pas mal plus compliqué», a commenté M. Legault.

Pour l’instant, il n’y a pas encore de date de fixée pour le début d’une distribution de masques réutilisables, a indiqué le cabinet de la mairesse de Montréal.

Une fois la distribution amorcée, «on va évaluer (...) la pertinence de rendre le masque obligatoire dans les transports collectifs», a dit Mme Plante, faisant écho aux propos du premier ministre.