Les restaurateurs prêts à rouvrir à 50 % de leur capacité

Environ 72 % des gestionnaires de la restauration du Québec voudraient rouvrir rapidement leur salle à manger, quitte à réduire de 50 % la capacité d’accueil des clients, indique un nouveau sondage.

Réalisé du 6 au 11 mai auprès de 1217 restaurateurs, le coup de sonde de l’Association Restauration Québec (ARQ) fait état de leur inquiétude alors que la pandémie continue.

Et pour cause, 67 % des répondants disent que plus de 81 % de leur chiffre d’affaires s’est évaporé en avril, par rapport au même mois de 2019.

Soixante-sept pour cent des restaurateurs se disent très inquiets ou extrêmement inquiets quant à leur capacité à payer leur loyer, leurs fournisseurs et leurs employés au cours des prochaines semaines.

Advenant que la santé publique recommande au gouvernement Legault de maintenir la fermeture des salles à manger, 30 % des répondants croient qu’ils devront fermer leurs livres au cours d’une période allant d’un à trois mois, 30 % croient que ce sera plutôt après trois mois à six mois et 19 % après six mois à un an.

Plus de quatre restaurateurs sur cinq (81 %) ont indiqué avoir eu recours à l’aide du fédéral pour obtenir un prêt de 40 000 $, 46 % ont obtenu la Prestation canadienne d’urgence et 15 % ont opté pour l’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC).

Pour survivre, 48 % des restaurateurs ont misé sur un service de livraison ou de mets à emporter depuis le début de la pandémie. Mais pour 53 % des répondants, ces opérations n’ont permis que de couvrir 15 % et moins des ventes habituelles.

Et quand les restaurants pourront éventuellement rouvrir, 52 % des opérateurs se demandent si les clients seront au rendez-vous, 22 % se demandent s’ils arriveront à faire des profits et 63 % craignent que leurs employés refusent de travailler, dont 54 % qui pointent du doigt la PCU, qui donne plus d’argent en restant à la maison.

«Notre sondage démontre que les gestionnaires de la restauration du Québec sont résilients face à la situation et qu’ils seront prêts à ouvrir leur salle à manger de façon sécuritaire pour les travailleurs et la clientèle en respectant les normes exigées par la Santé publique quand ils auront le feu vert pour le faire», a dit François Meunier, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales à l’ARQ.

«Par contre, comme les chiffres le démontrent, ils sont très inquiets et vivent une situation économique particulièrement difficile qui perdurera pour plusieurs mois encore. Dans les circonstances, il est nécessaire que les entreprises de restauration puissent avoir droit à de l’aide financière directe des gouvernements», a-t-il ajouté.