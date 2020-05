Malgré l'engouement pour les jeux vidéo, Ubisoft très prudent face au coronavirus

L'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft a révisé jeudi à la baisse ses prévisions financières, inquiet des conséquences de la pandémie mondiale qui pourraient peser sur ses ventes ou retarder la sortie d'un jeu, alors que l'engouement des joueurs sort renforcé du confinement.

Le groupe envisage dans son pire scénario le report d'un nouveau titre majeur (dit AAA), en raison des potentiels retards de production dus au télétravail, selon son communiqué de résultats annuels.

Aujourd'hui, ces retards ne sont que de «quelques semaines», a rassuré le PDG du groupe Yves Guillemot lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, et «les objectifs initiaux restent tout à fait atteignables», en raison notamment de la hausse des investissements récurrents des joueurs, remarquée pendant la période de confinement en avril et qui devrait se poursuivre.

«Les audiences du jeu vidéo ont structurellement augmenté pendant la crise, et cette tendance actuelle devrait se poursuivre sur le long terme», a dit M. Guillemot.

En octobre, Ubisoft avait déjà dû décaler trois titres majeurs (Gods & Monsters, Rainbow Six Quarantine et Watch Dogs Legion), pour mieux les préparer après des ventes décevantes et des mauvaises critiques sur des précédentes sorties.

Ces trois jeux doivent sortir pendant l'exercice 2020/2021, mais également le dernier opus «Valhalla» de la franchise Assassin's Creed, présenté récemment, et une franchise encore non annoncée : le calendrier de sorties «le plus ambitieux de l'industrie sur la période», a déclaré Yves Guillemot.

La fin de l'année sera également marquée par l'arrivée d'une nouvelle génération de consoles.

Mais en raison du télétravail qui complique plusieurs tâches de production, «seul l'avenir dira si nous pouvons maintenir ce plan de sorties», a dit M. Guillemot, qui a également évoqué des incertitudes externes liées à la crise comme l'impact économique sur les partenaires ou une éventuelle baisse de la consommation des joueurs.

Lors de l'exercice 2019-2020, le chiffre d'affaires a baissé de 14 % à 1,6 milliard d'euros (2,4 milliards $) et les réservations nettes (l'indicateur de revenus privilégié) ont diminué de 24 % à 1,5 milliard d'euros (2,2 milliards $). Le groupe affiche également une perte nette de 126 millions d'euros (191 millions $), notamment due à une dépréciation d'actifs dans le jeu mobile, contre un bénéfice net de 100 millions d'euros (152 millions $) l'année dernière. Pour l'année 2020-2021, le groupe prévoit désormais des réservations nettes entre 2,35 et 2,65 milliards d'euros (contre 2,6 milliards prévus initialement) et un résultat opérationnel compris entre 400 et 600 millions d'euros.