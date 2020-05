Négligence: poursuite civile contre le CHSLD Vigi-Santé Mont-Royal

Déjà aux prises avec l’une des pires éclosions de la COVID-19 au Québec, un CHSLD privé montréalais devra en plus se défendre à la cour contre les filles d’une résidente décédée l’an passé qui affirment que leur mère y a été sévèrement négligée.

« Son séjour dans ce centre a été douloureux, indigne et traumatisant en raison des mauvais traitements et du comportement négligent du centre », déplorent les filles de Maria Drimonakos, dans une poursuite civile de 512 000 $ déposée contre le CHSLD Vigi-Santé Mont-Royal au tout début de la crise sanitaire en mars.

En date de mardi, ce CHSLD privé conventionné recensait 157 résidents et 98 employés infectés. Une infirmière envoyée là-bas avait qualifié la situation de « carnage humain » et dénonçait l’absence de personnel et de médicaments.

Conditions « inacceptables »

Sauf que la situation précaire dans ce centre ne daterait pas d’hier, selon les filles de Mme Drimonakos. Dentier interverti avec celui d’un autre résident, médicament donné par erreur, pessaire inséré dans le mauvais orifice, couches non changées pendant de longues périodes... Leur liste de récriminations est longue.

« [De 2017 à 2019] elles ont été témoins de conditions d’hygiène inacceptable, comme des toilettes non lavées avec des coquerelles et d’autres insectes morts au sol, d’importantes odeurs d’urine et de fèces, ainsi que des draps et des coussins souillés », peut-on lire dans le document de cour.

Pourtant, Mme Drimonakos semblait se plaire lors de son arrivée dans ce centre en 2015, relatent ses filles. La dame y avait des amis, sans santé psychologique allait bien, et elle comptait vivre paisiblement jusqu’à la fin de ses jours.

Mais tout aurait changé en 2017 quand, pour une raison inconnue, la dame se serait disloqué une épaule. Par la suite, lors de visites, les filles de Mme Drimonakos ont remarqué que leur mère avait souvent des bleus et des égratignures.

Pendant des mois

La résidente aurait également eu une infection urinaire qui a perduré pendant plusieurs mois avant d’être traitée.

Pour les filles de Mme Drimonakos, qui est décédée à l’âge de 84 ans le 29 juillet 2019, le CHSLD privé et la médecin responsable des soins ont échoué à leurs obligations.

« Vigi-Santé continue de refuser de divulguer le dossier complet de Mme Drimonakos, possiblement dans un effort de cacher les preuves de mauvais traitement », se plaignent les filles de la défunte dans la poursuite civile, en expliquant que toute cette affaire leur avait causé un traumatisme qui continuait de perdurer.

Comme Vigi-Santé affirme n’avoir commis aucune faute, les deux filles ont donc choisi d’intenter une poursuite civile. À moins d’une entente à l’amiable, elle sera présentée prochainement à un juge de la Cour supérieure du Québec.