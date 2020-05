Québec va investir près de 3 G$ en infrastructure pour accélérer la relance

Le gouvernement du Québec va investir une somme supplémentaire de 2,9 milliards de dollars au Plan québécois des infrastructures 2020-2030 afin d’accélérer la relance de l’économie.

Ces investissements supplémentaires étaient prévus au Plan mais ont été devancés pour faire face à la pandémie de COVID-19.

«Notre annonce d’aujourd’hui a pour objectif de favoriser une reprise économique ordonnée et solide. Au total, c’est plus de 23 G$ de liquidités que nous avons injectés dans l’économie depuis le début de la crise dans l’objectif de soutenir l’économie du Québec», a indiqué ministre des Finances, Eric Girard, dans un communiqué.

«Nous sommes confiants à l’idée que ces investissements sauront concourir à une relance rapide de notre économie (...) Nous devons pouvoir compter sur des projets structurants pour doter plus rapidement le Québec d’infrastructures visant à répondre aux besoins dans nos secteurs prioritaires. L’annonce d’aujourd’hui fait en sorte que les entreprises en sortiront gagnantes, ainsi que le gouvernement et la population, qui profitera de ces infrastructures», a ajouté le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé.

De ces 2,9 milliards, 700 millions de dollars seront consacrés au réseau de la santé et des services sociaux. L’ajout de lits dans plusieurs hôpitaux, l’achat de modulaires et le démarrage accéléré des Maisons des aînés sont au programme.

Un peu plus d’un milliard de dollars sera investi dans des projets d’infrastructures du réseau de l’éducation pour la réfection et l’agrandissement d’écoles partout au Québec et la réfection d’établissements d’enseignement supérieur.

Les projets de transports collectifs recevront 600 millions de dollars. Une partie de cette somme devrait servir à pouvoir devancer la réalisation de projets non majeurs, principalement à Montréal.

Autres investissements

- 370 millions pour améliorer l’état et la sécurité du réseau routier et de la voirie locale.

- 130 M$ pour les autres secteurs, dont 75 M$ pour les ressources informationnelles en éducation.