Questions et réponses sur les lignes ouvertes de LCN

Que ce soit en lien avec la santé ou l'économie, nos spécialistes répondent quotidiennement à vos questions en direct sur les ondes de LCN.

«Mon père est en fin de vie à Gaspé, est-ce que je peux me rendre là-bas sans risquer d’infraction?» - Dale

«Sachez que la réouverture pour la Gaspésie est prévue pour le 18 mai, on va lever les barrages routiers. Si vous quittez et que vous ne vous arrêtez pas et que vous ne sortez pas de la résidence, je pense que sans problème vous pourrez vous y rendre.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Il y a matière à souplesse, vous pouvez invoquer la notion de compassion humanitaire. Il y a des exceptions pour les cas de fin de vie.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«J’ai 74 ans, ma fille travaille comme concierge et va venir rester chez moi à la fin du mois de juin, quelles procédures doit-on suivre?» - Nicole

«On n’a pas de confirmation qu’elle est positive, mais elle avait un emploi qui peut vous mettre à risque. L’idéal serait qu’elle se confine, désinfecte ce qu'elle touche avec l’eau de Javel et que vous mangiez à deux bouts de la table. L’idéal qu’elle ait sa chambre et qu’elle y reste pour deux semaines.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«J’ai 62 ans et j’ai une MPOC, si jamais j’attrape la COVID, quelles sont mes chances de survie?» - Hélène

«De par votre âge, vous faites partie des groupes à risque. Si vous pouvez ne pas sortir, c’est plus favorable. Si vous l’attrapez, la plupart des gens vont s’en sortir.» - Dre Mélissa Ranger, urgentologue

«Je reçois de la PCU. Comme le condo dans lequel je devais emménager n'est pas prêt, je devrai opter pour un hébergement temporaire et je devrai entreposer mes meubles. Y a-t-il de l'aide disponible?» - Luc

«Rendez-vous sur le site web de la Société d'habitation du Québec, il y a plusieurs programmes. À ceux qui ne peuvent payer leur loyer, à ceux qui ne peuvent emménager, à ceux qui doivent entreposer leurs meubles. Plusieurs milliers de dollars sont disponibles sous différentes formes.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«L'OMS dit que le virus pourrait ne jamais disparaître. Qu'est-ce que ça implique pour les années à venir?» - Jérôme

«C’est un communiqué de ce matin, l’OMS dit qu’il est bien possible qu’on considère comme une maladie endémique, permanente qui reste toujours dans l’environnement, comme l’influenza.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Je travaille dans un club de golf et je dois commencer à travailler à mercredi. Je suis en pleine forme et j’ai 74 ans.» - André

«Les directives gouvernementales demandent que les personnes de 70 ans restent à la maison, je vous recommanderais de suivre les directives de la santé publique.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Actuellement, on se fie aux données. Les données de mortalité augmentent de façon majeure à compter de 70 ans. À 74 ans, profitez de votre temps, mais pas pour aller travailler, moi je le respecterais.» - Dre Mélissa Ranger, urgentologue

«On parle de plus en plus d'immunité «bouclier». Qu'est-ce que c'est exactement et quelle est la différence avec l'immunité communautaire?» - Jasmine

«L’immunité communautaire est qu’il faudrait attraper l’infection et en être guéri. C’est très long. La théorie du bouclier ce serait de dire que ceux qui sont guéris ont une présence d’anticorps et envoyer les gens immunisés dans les endroits plus à risque. Utiliser les gens guéris pour les mettre dans les zones plus à risque.» - Dre Mélissa Ranger, urgentologue

«Mon conjoint travaille dans un entrepôt de fruits et légumes, il y a eu 80 cas et l’employeur ne fait rien. J’ai peur, à qui devrait-on donner l’alerte?» - Annie

«Il faut appeler la CNESST qui compte sur plusieurs centaines d’inspecteurs pour aller vérifier sur les lieux de travail. Si la distanciation sociale est difficile, on suggère le port de matériel de protection. Au-delà de la CNESST, vous pourriez aussi communiquer avec la santé publique de votre région.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Ma fille a 20 ans, souffre de sclérose et n’a plus de ratte. Quel est le risque si elle retourne au travail ou si elle contracte le virus?» - Patricia

«Votre fille est immunosupprimée, elle fait automatiquement partie des gens plus à risque. Il y a des retraits si elle est à risque de contracter. Le taux de mortalité demeure bas, mais il y a un risque. Il faudrait qu’elle en parle avec son médecin traitant.» .» - Dre Mélissa Ranger, urgentologue

«Est-ce qu’on a le droit de faire de la navigation sur les lacs en Ontario?» - Gilles

«Au Québec, c’est seul dans son embarcation. Il faut pratiquer dans sa région. On reste à proximité de la résidence et si le bateau le permet, deux personnes pourraient être sur le bateau en respectant la distanciation physique.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie