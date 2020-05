Report de la rentrée à Montréal : soulagement et inquiétude chez les enseignants

Les syndicats d’enseignants se disent soulagés par le report de la rentrée scolaire à l’automne prochain dans le Grand Montréal, mais préviennent Québec qu’il faudra être attentif au sort des élèves en difficulté.

• À lire aussi: La Fédération des syndicats de l'enseignement satisfaite du report

«Manifestement, l'ouverture des écoles primaires dans le Grand Montréal était incompatible avec la volonté d'assurer la santé et la protection du personnel scolaire et des familles. Nous saluons donc la décision du gouvernement», a indiqué la présidente de la CSQ, Sonia Ethier, par voie de communiqué, jeudi après-midi.

Même réaction du côté de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) où l’on prévient toutefois que la prochaine rentrée scolaire devra permettre aux élèves d’effectuer une importante mise à niveau afin de rattraper les retards provoqués par la situation.

Afin de venir en aide aux élèves vulnérables qui vivent encore plus durement la crise sanitaire, le gouvernement doit mettre en place des ressources de soutien, estime la FAE.

«Les enseignantes et les enseignants visés par cette annonce sont tristes de ne pouvoir retrouver leurs élèves, mais la pandémie de COVID-19 qui sévit dans la grande région de Montréal nécessitait que cette décision soit prise», a précisé son président, Sylvain Mallette.

La Fédération des syndicats de l'enseignement s’est elle aussi dite satisfaite de la décision du gouvernement de reporter à l’automne la rentrée scolaire dans les écoles primaires de Montréal.

«Dans le contexte actuel où on ne contrôle pas encore ce qui arrive dans la grande région de Montréal, oui c’était la bonne décision à prendre», a affirmé sa présidente Josée Scalabrini, en entrevue à LCN.

Pour son organisation, c’était la seule décision à prendre pour assurer la santé et la sécurité de tous. Elle précise que cette période permettra notamment de préparer la rentrée de cet automne.

Un des côtés négatifs du report de la rentrée est lié au soutien des jeunes plus à risque. On assure que les enseignants seront là.

«Il faut trouver une façon d’aider les élèves plus vulnérables, on va trouver des façons de faire et en septembre tout le monde sera prêt pour reprendre ça», conclut Mme Scalabrini.