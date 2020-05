Tous égaux devant le vaccin?

Qui aura le premier accès à un éventuel vaccin contre la COVID-19? Le tollé à propos d'une possible préférence accordée aux Américains par Sanofi illustre la sensibilité du débat, sur fond de course à la recherche soutenue par des budgets massifs.

Le nombre de projets en cours est important: selon le dernier recensement de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, 157 candidats vaccins sont à l'étude, dont 11 en phase d'essais cliniques.

Et les acteurs sont très variés, allant de biotechs, dotées de fonds limités, à des mastodontes. Parmi ces derniers, le laboratoire Sanofi développe deux projets, dont l'un en partenariat avec le britannique GSK et l'Autorité pour la recherche et développement avancé dans le domaine biomédical (BARDA), qui dépend du ministère américain de la Santé, lequel a apporté 30 millions de dollars.

L'américain Johnson and Johnson a également annoncé un accord avec la BARDA pour développer un vaccin, avec un budget de plus d'un milliard de dollars.

Par ailleurs, particulièrement active, la Coalition pour les innovations en préparation aux épidémies (CEPI), qui fait appel à des dons privés et publics, a multiplié les aides vers des biotechs, mais aussi des organismes publics comme l'université de Hong Kong ou l'Institut Pasteur.

Il n'est, dans tous les cas, pas rare de voir de l'argent public financer le développement de médicaments, a fortiori pour les vaccins, souligne l'économiste de la santé Nathalie Coutinet.

En cause: le caractère risqué de ce type de recherche. Selon la Cepi, il faudra ainsi 2 milliards de dollars pour produire un vaccin. Un coût important pour une entreprise pas certaine que la maladie visée existera toujours au moment de la découverte d'un vaccin.

Dans tous les cas, une fois le vaccin trouvé, se posera la question de sa production à grande échelle, qui pourrait limiter son accès à tous dans un premier temps.

«Il y aura des délais, car la capacité de production n'est pas infinie et la demande mondiale est astronomique», souligne Nathalie Coutinet.

Pour Thomas Cueni, le directeur général de la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament (IFPMA), la solidarité devra donc être de mise. «Les personnels de santé et les personnes vulnérables, peu importe dans quel pays, doivent être protégés les premiers», estime-t-il.

S'ajoute à cette question l'enjeu du prix à payer pour vacciner des populations entières. «Selon l'acteur qui détiendra le brevet, comment va-t-il l'utiliser? Sachant que les accords internationaux sont très protecteurs pour les brevets», interroge ainsi Nathalie Coutinet.

Dans ce contexte d'incertitudes, l'évocation par le français Sanofi d'un privilège qui pourrait être accordé aux Américains passe mal.

Pour François Pochart, avocat associé du cabinet August Debouzy, spécialisé dans les questions de brevets, une disposition qui réserverait les premiers lots de vaccins au financeur pourrait effectivement être prévue contractuellement entre les deux parties.

Il est également possible d'accorder des droits de propriété à l'organisme qui finance la recherche ou de partager ces droits.

Mais l'État français n'est pas dépourvu de moyens pour faire valoir à Sanofi les droits des patients en France, rappelle-t-il.

L'avocat souligne ainsi qu'«avec la loi d'urgence sanitaire, le code de la santé publique a été modifié», permettant aux pouvoirs publics «d'ordonner la réquisition» des biens «nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire».

L'État peut aussi «prendre toute mesure» pour mettre à disposition des patients les médicaments nécessaires. À condition toutefois que la fabrication ait lieu en France.

Enfin, une autre disposition contraignante existe: la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique, qui permet à l'État de prendre la main sur un brevet déposé. Mais selon Me Pochart, la lourdeur et la complexité de cette procédure «ne colleraient pas avec l'urgence» de la crise sanitaire.

Pour sa part, Thomas Cueni se dit favorable à un modèle permettant d'avoir un vaccin vendu moins cher dans les pays pauvres.

«Nous allons faire des doses ici en France, nous en ferons aux États-Unis et nous essaierons d'en faire plus que nécessaire pour tout le monde», a de son côté assuré jeudi Paul Hudson, le directeur général de Sanofi, se voulant rassurant lors d'une conférence du Financial Times, au lendemain de ses propos polémiques.