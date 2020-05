Une autre résidence pour aînés infectée à Québec

Un premier résident du complexe Les Quartiers des Rivières, à Québec, a été déclaré positif à la COVID-19 mercredi.

Il s’agit d’un individu qui demeure dans le bâtiment La Clairière, un établissement du complexe appartenant à Groupe Sélection et proposant 37 chambres pour les personnes âgées semi-autonomes.

«Au moment où on se parle, cette personne-là ne se trouve plus dans la résidence. Elle est présentement à l’hôpital pour y recevoir des soins. On a très peu d’informations sur son état de santé pour l’instant», explique Mylène Dupéré, vice-présidente des affaires publiques et communications corporatives du Groupe Sélection, qui n'a pas voulu donner de détails sur l'identité de l'individu.

Peu de contacts

Le complexe situé sur le boulevard Père-Lelièvre, dans l’arrondissement Les Rivières, peut accueillir jusqu’à 500 personnes dans ses trois édifices. Cependant, comme le résident infecté se trouvait dans une unité de soins «très contrôlée», il n’a pu être en contact qu’avec une dizaine d’autres personnes, soutient Mme Dupéré.

«On n’a toujours pas d’employés qui ont été déclarés positifs dans cette résidence-là», affirme-t-elle, ajoutant que ceux qui ont été en contact à moins de deux mètres de l’individu, sans l’équipement de protection individuel, seront mis à l’écart pendant un certain temps.

Mesures de contrôle strictes

Pour l’instant, la vice-présidente des affaires publiques n’a «aucune idée» de la façon dont le nouveau coronavirus a pu faire son chemin à l’intérieur de l’établissement, étant donné les mesures de protection mises en place.

Elle indique que toute personne qui entre dans ce milieu de vie pour aînés doit se soumettre à une prise de température à l’entrée. Elles doivent également signer un formulaire leur demandant si elles ont été en contact avec des gens malades.

Qui plus est, tous les employés doivent pénétrer dans le complexe avec des vêtements «fraîchement lavés», pour éviter de transporter des gouttelettes.

«S’ils ont dû aller à l’épicerie avec un manteau, par exemple, on leur demande de le mettre dans un sac de papier ou de tissu qui reposera dans un endroit spécifique de l’établissement pendant la journée», précise Mme Dupéré.