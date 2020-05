Une entreprise a tenté de profiter des failles de la PCU

Le transporteur Nolinor a proposé à ses employés de reporter leur paie à plus tard pour qu’ils touchent à la fois leur salaire et la Prestation canadienne d’urgence (PCU) de 2000 $, a appris Le Journal. Un cas qui s’apparente à de la fraude, prévient Ottawa.

Aux pilotes ou agents de bord qui ne souhaitaient pas travailler de peur de perdre l’aide fédérale, l’entreprise a offert de « mettre en banque » les heures réalisées et les indemnités (per diem) auxquelles ils avaient droit, démontrent des courriels que nous avons obtenus.

Or, les règles sont claires : tout employé qui gagne 1000 $ ou plus n’est pas admissible à cette aide spéciale du gouvernement Trudeau. Et toute heure travaillée doit être comptabilisée et payée.

« C’est de la fraude », déplore le fiscaliste Luc Godbout, de la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke. « C’est équivalent aux entreprises qui paient leur personnel en cartes-cadeaux pour maintenir leur PCU. On est dans une situation non conforme, une situation qui contrevient à la loi et à l’esprit de la loi. »

Dans les premières semaines de la pandémie, la multiplication des programmes a créé une certaine confusion, admet-il, mais les règles sont aujourd’hui limpides.

Au cabinet de la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, aussi, on qualifie ce stratagème de « fraude ».

« Nous ne tolérerons pas de tels abus », affirme le porte-parole Jeremy Bellefeuille.

Pire, si des employés mettent « en banque » des heures travaillées au lieu de se les faire payer, cela rendrait l’employeur inadmissible à la Subvention salariale d’urgence (SSUC) », qui couvre jusqu’à 75 % des salaires, dit M. Bellefeuille.

« Toute personne qui abuse du programme pourrait se voir infliger des sanctions allant jusqu’à 225 % de la valeur de la subvention et jusqu’à cinq ans de prison. »

Le patron plaide l’erreur

Joint par Le Journal, le président de Nolinor, Marco Prud’Homme, soutient qu’il s’agit d’une erreur de la direction des ressources humaines de l’entreprise.

Photo Martin Alarie

« Bien que seulement 15 de nos 200 employés ont opté pour cette option [...] cette façon de faire n’était pas conforme et nous avons corrigé le tir », a-t-il indiqué. Il a néanmoins qualifié la situation de « légendes urbaines d’employés frustrés », et blâmé le caractère « complexe » de la PCU.

Mais M. Godbout doute de ces arguments. « Est-ce que l’entreprise ferait ça pour l’assurance-emploi ? Est-ce qu’on offrirait au personnel de travailler tout en continuant à toucher leur chèque de chômage ? Bien sûr que non », dit-il.

Comment ça marche

-Selon les courriels, Nolinor proposait de payer certains employés plus tard, c’est-à-dire de «mettre en banque» les heures travaillées et les indemnités de subsistance (per diems).

-Comme ils n’avaient pas de revenus déclarés, ils pouvaient toucher la Prestation canadienne d’urgence (PCU), un chèque de 500 $ par semaine pendant un maximum de 16 semaines.

-Les heures auraient été payées à la fin de cette période.

-Selon les courriels obtenus par Le Journal, l’entreprise aurait aussi demandé la Subvention salariale d’urgence, qui couvre 75 % des premiers 58 700 $ gagnés par les employés (jusqu’à 847 $ par semaine), jusqu’à un maximum de 12 semaines.