Une réouverture des salles de cinéma dès juin?

Au lendemain de l’annonce de la reprise graduelle des activités sportives à compter du 20 mai, les yeux se tournent vers les entreprises de divertissement dont l’avenir est toujours incertain.

Pour l’homme d’affaires Vincent Guzzo, propriétaire des cinémas Guzzo, il est réaliste de souhaiter une réouverture des salles de cinéma aux alentours du 19 juin, si la Santé publique le permet.

«On aimerait rouvrir avant la fête nationale le 24 juin considérant qu’il n’y aura pratiquement pas de festivités à travers la province. (...) On reste prudents, on regarde l’évolution des choses dans le grand Montréal», explique Vincent Guzzo, en entrevue à LCN.

«Il y a une majorité silencieuse qu'on n'entend pas souvent et elle s'est exprimée récemment dans les taux élevés de retour à l'école. Je pense qu'il y a un message qu'une partie de la population n'a pas envie de continuer à être confinée», soutient-il.

50% de la capacité des salles

Dans une optique de réouverture prochaine, Vincent Guzzo vise une capacité de 50% des salles de cinéma. Ce dernier croit cependant qu’il sera difficile, voire impossible, d’atteindre ce chiffre en présentant des films qui ont déjà été à l’affiche par le passé.

L'homme d'affaires se prépare à instaurer de nouvelles mesures pour respecter les règles sanitaires, mais s’attend à ce que le respect des consignes vienne autant des exploitants de salles de cinéma que de la clientèle.

En plus des stations à désinfectant à mains à l’entrée du cinéma, M. Guzzo souhaite que les employés soient munis de visières et non de masques.

«C’est quand même un lieu de divertissement et on ne veut pas donner l’impression que vous allez à l’urgence d’un hôpital», explique-t-il.

Dans la même veine, Vincent Guzzo croit qu’il sera impératif de rééduquer une partie de la population en ce qui a trait aux règles de propreté dans les salles.

Ainsi, des affiches à l’extérieur de la salle pourraient demander aux clients de jeter leurs propres sacs de popcorn et boissons pour éviter que des employés aient à les manipuler.