Une taxe COVID au resto, «pardon?»

Imaginez, après un bon repas au restaurant, si vous aviez à payer les taxes, le pourboire... et un frais spécial pandémie.

Une « surtaxe » COVID-19 est apparue dans certains établissements américains, un frais supplémentaire appliqué à la discrétion des restaurateurs sur la facture de leurs clients.

Le Goog’s Pub & Grub à Holland, au Michigan, a implanté une charge additionnelle de 1$ par repas pour pallier la flambée des prix des aliments et provisions, d’après ce qu’a dit le propriétaire Brad White à FOX News, cette semaine.

« Nous essayons juste de payer nos factures pour rester ouverts jusqu’à ce que ceci soit terminer », a-t-il dit au sujet de cette mesure mise en place jeudi dernier.

« Chaque repas pour emporter nous coûte environ 82 cents de plus juste pour sortir le repas, parce que tu ne le mets pas juste dans une assiette que tu peux laver. Quand tout ceci a commencé, une boîte de burgers nous coûtait environ 50 $; après, c’était 55 $, puis 62 $, puis 66 $ et finalement 72 $ la semaine dernière. On vient juste de me dire que ça coûtera 88 $ la semaine prochaine, soit près du double de ce qu’on payait. »

Le cas de ce restaurateur Michigan illustre en partie pourquoi des Américains se sont empressés de suivre le pas imposé par le président Donald Trump, qui a enjoint le pays à se déconfiner progressivement dès le 4 mai dernier.

Ailleurs, une femme de Manhattan appelée Talia sur Twitter a exprimé sa stupéfaction lundi en constatant une charge COVID appliquée à sa facture. « Pardon... Quoi? Une taxe COVID... ? » a-t-elle écrit en publiant une photo de sa facture.

Manque de bras

Désireux d’éliminer dès que possible ce frais spécial, le propriétaire et son directeur général, Palmer White, avancent que d’autres restaurants « montent simplement leurs prix sans le dire ».

Brad White dit désormais se contenter de 16 employés au lieu de 35, mais a augmenté leur salaire de 6 $ à 10 $ de l’heure.

Les États-Unis ont enregistré plus de 2,98 millions de nouvelles demandes d’allocation chômage la semaine passée, signe que la pandémie de nouveau coronavirus continue ses ravages sur l’emploi, selon les chiffres publiés jeudi par le département du Travail.

Au total, depuis l’arrêt brutal de l’économie mi-mars avec la mise en place de mesures massives de confinement pour contenir l’épidémie dans le pays, près de 36,5 millions de personnes ont pointé au chômage.

La situation alimentaire est particulièrement difficile aux États-Unis dans le secteur des viandes. Jeudi, on annonçait le décès des suites du nouveau coronavirus d’un quatrième contrôleur chargé de faire respecter les règles sanitaires dans les abattoirs américains, dont plusieurs sont devenus des foyers de contagion de la COVID-19.