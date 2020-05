Victimes d'un présumé pédophile recherchées

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) est à la recherche de victimes de Denis Boily, un présumé pédophile.

Résident de Longueuil, l’homme aurait commis, entre 2011 et 2020 diverses infractions d’ordre sexuel à l’endroit de jeunes garçons principalement, mais également de jeunes filles, âgés de 5 à 15 ans.

Les infractions auraient été commises à son domicile.

La police a identifié six victimes jusqu’à présent et examine la possibilité que Denis Boily ait commis d’autres gestes à caractères sexuels auprès de plusieurs victimes, à d’autres époques et dans d’autres lieux, notamment dans la région de Saguenay.

Les enquêteurs du SPAL demandent à toute personne détenant de l’information au sujet de Denis Boily de composer le 450-463-7211.

Texte complet à venir.