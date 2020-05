Aide au Cirque du Soleil: Québec confirme des discussions

Le gouvernement pourrait venir en aide au Cirque du Soleil ou à ses acquéreurs, a confirmé le ministre de l’Économie vendredi.

«Pour l'instant, il n'y a rien qui n'a été annoncé parce qu'il n'y a rien qui a été formalisé, mais clairement, comme dans tous les cas des sociétés comme le cirque, au Québec, qui sont des icônes pour la province, nous allons les aider au besoin», a confié Pierre Fitzgibbon lors d’une commission parlementaire virtuelle en réponse aux questions du critique libéral Monsef Derraji.

Plombé par une importante dette, le Cirque du Soleil est «une organisation qui est centrale à toute la grappe de créativité média, créativité de spectacle», estime le ministre.

De plus, son gouvernement souhaite maintenir son siège social au Québec.

«La hauteur de notre intervention va être en corrélation avec les besoins de l'entreprise, la complémentarité que nous aurions avec le secteur privé. Plus l'argent va être investi de façon sécure, plus on va avoir une tolérance à avoir un montant qui va être le plus élevé possible», a commenté le ministre.

Plus de détails à venir.