Amazon « travaille à une réouverture progressive à partir du 19 mai » en France, a indiqué la direction du géant américain du commerce en ligne à l'AFP vendredi après l'annonce par les syndicats d'un accord « sur les conditions de reprise de l'activité ».

• À lire aussi: Amazon appelle à une loi contre le gonflement des prix en temps de crise

« Les organisations syndicales CFDT, CGT, FO et SUD et la direction d'Amazon viennent de s'accorder sur les conditions de reprise de l'activité des six entrepôts implantés sur notre territoire, à partir du 19 mai », indiquent les syndicats dans un communiqué.

Les six entrepôts d'Amazon en France sont fermés depuis le 16 avril, après une décision de justice imposant à l'entreprise de procéder à une évaluation des risques liés à l'épidémie de COVID-19 avec les représentants du personnel. Un jugement contesté par le géant américain devant les tribunaux français.

« La reprise sera progressive. Elle se fera sur le principe du volontariat, avec des mesures incitatives », poursuivent-ils dans un communiqué commun.

Les modalités précises de cette reprise, notamment la « montée en charge » du nombre de salariés appelés à travailler dans les entrepôts, doit être finalisée lundi lors de CSE (comités sociaux et économiques), selon Sud, premier syndicat chez Amazon.